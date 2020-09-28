نذير عميرش للإذاعة: المواطنون الذين اغفل تسجيلهم في القائمة الانتخابية لهم حق التظلم

إنتهت يوم الأحد الآجال القانونية للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وهذا تحسبا لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل القادم حول مشروع تعديل الدستور، لتنطلق بدأ من هذا الاثنين فترة الطعون التي ستدوم خمسة أيام.

وبعد استكمال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لتي انطلقت يوم 20 سبتمبر الجاري، وطبقا لنص المادة 18 من القانون العضوي للانتخابات تنطلق هذا الاثنين مرحلة الطعون، وفي هذا الإطار كشف أستاذ القانون الدستوري البروفيسور نذير عميرش للقناة الإذاعية الأولى أن المواطنين الذين تم إغفال تسجيلهم في القائمة الانتخابية يمكنهم التقدم بتظلم لدى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية قائلا "بالنسبة للأشخاص غير المسجلين يمكنهم التظلم ويمكن للمواطنين أيضا تقديم اعتراض لشطب شخص مسجل بغير حق او لتسجيل شخص مغفل".

كما أضاف عميرش أن فترة الطعون ستدوم خمسة أيام، لتبث اللجنة البلدية المستقلة للانتخابات في الطعون المقدمة على مستواها في أجل أقصاه 3 أيام، ليتم بعدها تبليغ الشخص المتقدم بالطعن "بعد إنتهاء فترة الطعون والتي حددت بخمسة أيام، ويمكن للأطراف المعنية، في حالة صدور قرار برفض الاعتراض، تسجيل طعن امام المحكمة العادية المختصة إقليميا."

ويعد الطعن أحد الإجراءات الجوهرية التي تصب في خانة ضمان المصداقية والشفافية للعملية الانتخابية.