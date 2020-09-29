فروخي: المرسوم الخاص بتطوير صيد التونة الحمراء سيكون جاهزا قبل نهاية 2020

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية سيد احمد فروخي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ان المرسوم الجديد المتعلق بتطوير صيد التونة الحمراء سيكون جاهزا قبل نهاية سنة 2020.

و اوضح فروخي خلال ورشة وطنية حول تطوير هذا الفرع ضمت مجموع مهنيي الصيد البحري و اطارات الوزارة على مستوى مديرية الصيد البحري و المنتجات الصيدية بالجزائر العاصمة ان "اعداد هذا المرسوم الجديد الذي يتم بالتشاور مع جميع الفاعلين في القطاع يندرج في اطار الاستراتيجية الجديدة لتطوير صيد التونة الحمراء و المحافظة على مكتسبات الجزائر من حيث الحصص".

و اشار في هذا السياق الى ان هذا المرسوم الذي سيتم اثراؤه من خلال اقتراحات جميع الاطراف الفاعلة سيأخذ بعين الاعتبار انشغالات و مشاكل المهنيين العاملين في القطاع و المستثمرين، كما يدرج جميع المعايير المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة حتى تكون عملية و قابلة للتطبيق ميدانيا.

كما اكد فروخي ان الاستراتيجية ستركز ايضا على ترقية السوق الوطنية من خلال تطوير فروع جديدة تسمح بالاستجابة للطلب المحلي من هذا السمك.

و تابع قوله "اننا نسعى لتطوير صيد التونة الحمراء الطازجة او تحويلها انطلاقا من فرع التونة الحية و كذلك من فرع التونة الميتة" مشيرا الى ان هذا المسعى سيسمح بالحفاظ على الثروة الوطنية من هذا المنتوج ذي القيمة المضافة

الكبيرة.

كما اكد في ذات السياق على وجود عديد الطرق لاستغلال حصة صيد التونة الحمراء الممنوحة للجزائر من قبل اللجنة الدولية لحفظ تونة المحيط الاطلسي.

و اضاف الوزير ان "الاستراتيجية الجديدة تشجع كذلك على الصيد التقليدي للتونة الحمراء الميتة من خلال تخصيص كمية من الحصص على مستوى بعض مناطق الصيد البحري من اجل دعم السوق المحلية".

كما وعد الوزير في اطار ذات الاستراتيجية الجديدة بتطوير قدرات تسمين التونة الحمراء من خلال تشجيع الاستثمارات في هذا الفرع.

و تابع قوله ان ذلك سيمسح بالاستفادة من القيمة المضافة لهذا الفرع عبر تطوير وحدات التحويل و كذا تحسين المفاوضات المتعلقة بزيادة حصص الجزائر.

و اكد فروخي في نفس الصدد على ضرورة ان يشجع قطاعه و يطور الصيد في اعالي البحار مشيرا الى ان الطواقم غير قادرة الان على الصيد على مستوى المحيط الاطلسي.

كما اشار في هذا السياق الى ضرورة تعزيز قدرات الطواقم و تكوين ربابنة الصيد البحري في عرض البحر و ذلك من اجل تمكينهم من الذهاب الى المحيطات.

و يندرج تنظيم ورشات مخصصة لهذا الفرع في اطار التحضير لحملة صيد التونة لسنة 2021.

تجدر الاشارة الى ان الجزائر قد تمكنت في حملة 2020 من صيد مجموع حصتها السنوية من التونة الحمراء التي تمنحها اللجنة الدولية لحفظ تونة المحيط الاطلسيي اي ما يناهز 1650 طن.

و قد تمكنت السفن الجزائرية ال23 لصيد التونة المرخصة المشاركة في العملية من صيد هذه الكمية من التونة الحمراء خلال الفترة الممتدة ما بين 26 مايو و الفاتح يوليو.