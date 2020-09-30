رئيس الجمهورية يتسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الجزائر

تسلم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, هذا الاربعاء, خلال حفل انتظم بمقر رئاسة الجمهورية, أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الجزائر, حسبما أورده بيان من رئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "تسلم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم خلال حفل انتظم بمقر رئاسة الجمهورية, اوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الجزائر وهم على التوالي :

- سعادة سفير جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، السيد نبيات جيتاشو أساجيد Nebiat Getachew Assegid.



و قال السفير الإثيوبي الجديد اثر الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية إنه تحدث مع رئيس الجمهورية حول العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تطويرها أكثر "على الصعيدين الثنائي و المتعدد الأطراف و في إطار الاتحاد الإفريقي".

و أشار الدبلوماسي الأثيوبي إلى انه تم التطرق مطولا إلى المسالة "جد الهامة" بالنسبة لإثيوبيا المتمثلة في سد النهضة الذي يعد محل نزاع مع دول جارة أخرى بالمنطقة.

- سعادة سفيرة مملكة هولندا، السيدة جانا فان دير فيلدي Janna Van der Velde.



و أشادت السفيرة الجديدة لمملكة هولندا بدورها بالعلاقات الثنائية الممتازة بين الجزائر وبلدها معربة عن "بالغ سعادتها" للعودة الى الجزائر للمرة الثالثة.

و صرحت "لقد تحدثنا حول مواضيع الأمن لاسيما في مالي و ليبيا و في منطقة الساحل و كذا التسيير الإنساني للهجرة".

كما تطرقت الدبلوماسية الهولندية إلى "إطار التعاون الممتاز" بين البلدين لاسيما اللجنة المشتركة التي تضم عدة قطاعات.

- سعادة سفير الجمهورية الفرنسية، السيد فرانسوا غويات François GOUYETTE.



و صرح السفير الفرنسي الجديد من جهته "أسعدني التطرق مع الرئيس تبون للافاق الواعدة لتطوير العلاقات الثنائية و كذا المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا و مالي و الساحل عامة".

وقال انه عبر للرئيس تبون عن الاهتمام الذي يوليه نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون لكي تكون العلاقات بين البلدين "مستقرة و هادئة و مثمرة".

و أشار غويات الى انه على معرفة بالجزائر و ثقافتها "منذ نصف قرن" موضحا انه يقضي "كل سنة عطلته بها".

و استطرد يقول "من المهم بالنسبة لي تمثيل بلدي".

وقد جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية السيد نور الدين بغداد دايج و وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم، اللذين حضرا أيضا استقبال رئيس الجمهورية تباعا للسفراء المعتمدين", كما اكده بيان رئاسة الجمهورية