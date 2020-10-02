البطولة الافريقية لكرة السلة 2021: المنتخب الجزائري ينهي تربصه الاول بعد 7 أشهر من التوقف

أنهى المنتخب الجزائري لكرة السلة (رجال) الخميس بالجزائر العاصمة، تربصه التحضيري الأول بعد 7 اشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا، ويستعد لخوض تجمع ثان من 6 الى 15 اكتوبر، تحسبا لتصفيات البطولة الافريقية 2021.

واعتبر المدرب الوطني بلال فايد ان "هذا التربص الذي دشنا به عودتنا الى اجواء التحضيرات، جرى عامة في ظروف حسنة"، لكن "ينتظرنا عمل كبير حتى نكون جاهزين."

وأوضح فايد قائلا : "ركزنا برنامج عملنا على الجانب البدني، من خلال تدريبات خارج وداخل القاعة وهذا حتى يستعيد اللاعبون حيويتهم، قبل الشروع في الامور الجادة في التجمع الثاني المقرر الاسبوع المقبل."

التربص المقبل للخماسي الجزائري يجرى من 6 الى 15 اكتوبر بالجزائر العاصمة، وفق البروتوكول الصحي الوقائي ضد كوفيد-19 الذي اعده المركز الوطني لطب الرياضة، حيث يخضع الجميع لاختبارات الكشف عن الفيروس عشية انطلاق التجمع التحضيري.

واشار المدرب ايضا الى ان اللاعبين الأربعة والمحضر البدني الذين كانت نتائجهم ايجابية بمناسبة التربص الاول، سيخضعون من جديد للاختبار قبل التربص الثاني.

ويأمل التقني الجزائري ان تكون نتائج الاختبارات التي سيخضع لها اللاعبون والطاقم الفني سلبية، ليلتحقوا بالمجموعة خلال التربص المقبل.

"سجلنا الكثير من التأخر، لكننا سنبذل قصارى جهودنا لنكون جاهزين للتصفيات المؤهلة الى البطولة الافريقية 2021".

وبخصوص الدورة التأهيلية الاولى التي حددت الكونفدرالية الافريقية (فيبا-افريقيا) تاريخ اقامتها من 27 الى 29 نوفمبر، ذكر فايد ان الاتحادية الجزائرية للعبة و بلدان افريقية اخرى قدموا طلبات لتأجيلها بسبب التأخر المسجل في تحضيرات المنتخبات الوطنية.

وقال نفس المتحدث : "اقترحنا على فيبا-افريقيا جمع الدورتين التأهيليتين خلال الفترة الدولية لشهر فبراير 2021 قصد تمكين كل المنتخبات من التحضير الجيد وتقليص مخاطر العدوى بفيروس كوفيد-19."

وتأهل الخماسي الجزائري الى تصفيات المسابقة القارية-2021، عقب فوزه على الرأس الاخضر خلال الدورة التمهيدية التي جرت في يناير بالجزائر.

ويخوض المنتخب الجزائري تصفيات امم افريقيا-2021 ضمن المجموعة الرابعة رفقة نيجيريا، مالي ورواندا. وتقام الدورة الاولى من 27 الى 29 نوفمبر بكيغالي (رواندا) والثانية من 14 الى 17 فبراير 2021 بباماكو (مالي).