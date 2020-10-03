جراد: الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة "انطلاقة جديدة" للمساهمة بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني

أكد الوزير الاول، عبد العزيز جراد اليوم السبت بالجزائر ان الندوة الوطنية الأولى حول المؤسسات الناشئة تمثل "انطلاقة جديدة" لتحقيق هدف مضاعفة نسيج هذا النوع من المؤسسات و تنويع مجالات نشاطاتها مما سيسمح لها بالإسهام بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني.

و خلال مداخلته خلال اشغال الندوة الوطنية الأولى حول المؤسسات الناشئة التي شهدت الاعلان الرسمي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن اطلاق الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة، اعتبر الوزير الاول ان هذا الحدث "سيكون بمثابة انطلاقة جديدة لتحقيق هدف مضاعفة المؤسسات الناشئة من اجل استغلال و مرافقة كل المبادرات الشبانية و الافكار الجديدة في اطار الجهود الرامية لدعم الاقتصاد الوطني".

و أبرز الوزير الأول اهمية هذا النوع من المؤسسات التي ستساهم في "تكوين جيل جديد من مقاولين و رجال اعمال يساهمون في خلق الثروة و مناصب الشغل".

و تابع جراد يقول " هذه المبادرة تندرج في اطار مخطط عمل الحكومة التي حرصت منذ تنصيبها على وضع المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة في صميم اهتماماتها من خلال تشجيع الابتكار و المبادرات النابعة من فئة الشباب ".

و كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد اشرف اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على انطلاق أشغال الندوة الوطنية الأولى للمؤسسات الناشئة بحضور الوزير الاول عبد العزيز جراد و اعضاء من الحكومة.