وزير المالية : المستثمرون الخواص مدعوون للمشاركة في تمويل المؤسسات الناشئة

03/10/2020 - 18:33

 

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم  السبت بالجزائر العاصمة أن المستثمرين الجزائريين مدعوون للمشاركة في تمويل المؤسسات الناشئة مثلما هو الحال ببلدان أخرى عبر العالم .

و في تصريح للصحافة على هامش حفل استحداث صندوق وطني للمؤسسات الناشئة،  دعا وزير المالية المستثمرين و مختلف أصحاب رؤوس الاموال  الى دعم المؤسسات الناشئة من خلال تمويلها قصد السماح لها ببروزها و ولوجها  السوق الوطنية و الدولية.

في هذا الصدد، صرح الوزير قائلا " أدعو المستثمرين و أصحاب رؤوس الأموال الى تمويل هؤلاء الشباب" مضيفا أن أكبر المؤسسات عبر العالم  كانت من قبل مؤسسات ناشئة تمت مرافقتها و تمويلها من طرف المستثمرين.        

كما أشار يقول " لا يمكن للقطاع الخاص تلبية جميع الحاجيات" قائلا إن  "القطاع الخاص له دور يلعبه في دعم المؤسسة الناشئة الجزائرية".

  من جهة أخرى، أوضح بن عبد الرحمان أن المؤسسة الناشئة و المؤسسة المصغرة بصفة عامة تعتبر جزءا من وسائل التنمية الحالية يتعين تعزيزها " حتى تكون (المؤسسات الناشئة) مستحدثة للثروة و لمناصب الشغل".

و بخصوص الصندوق الذي استحدث خلال الحفل الذي نظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد وزير المالية أن الأمر يتعلق  ب " صندوق جديد تشارك فيه خمس بنوك عمومية". 

كما أضاف " يشرف على تسيير هذا الصندوق مجلس ادارة بكل شفافية و هو  مزود بغلاف مالي تفوق قيمته 1 مليار دج" مشيرا الى أن الجهاز التنفيذي يعمل على ازاحة جميع العراقيل لفائدة تطوير المؤسسات الناشئة و المؤسسات  المصغرة.

 

وسوم:

الجزائر, اقتصاد

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