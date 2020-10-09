الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بالشلف

أطاحت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية وأوقفت ثلاث أشخاص، حسبما أفاد به الجمعة بيان لخلية الاتصال بذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أن " عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية قد وضعت حدا لنشاط شبكة إجرامية تقوم بالنصب و الاحتيال و التحريض وتنظيم الهجرة غير الشرعية وأوقفت ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 39 سنة".

واستنادا لذات المصدر، جاءت هذه العملية استغلالا لمعلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بجمع أموال من عند شباب لغرض التدبير و الإعداد للهجرة بطريقة غير شرعية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة الأبحاث والتحريات التي كللت بتوقيف المشتبه فيهم.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بالشلف عن قضيتي "التدبير والتنظيم للخروج غير المشروع من التراب الوطني" و "عدم التبليغ عن جريمة تهريب مهاجرين".

في سياق ذي صلة ووفقا لذات البيان الأمني، تمكنت فرقة البحث و التدخل بأمن الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، يقوم بالنصب والاحتيال على الشباب من خلال وعدهم بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية.

وبعد استكمال التحريات ومختلف الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوف أمام محكمة الشلف التي خصته بأمر إيداع الحبس المؤقت.