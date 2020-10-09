الصيدلية المركزية للمستشفيات: استلام الكمية الاولى من أدوية علاج سرطان الاطفال

كشفت المديرة العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات فاطمة وقتي عن استلام الكمية الاولى من دواء " أزيد فولينيك وميثوكريكسات " الموجهان لعلاج سرطان الاطفال الذين عرفا انقطاعات خلال الايام الاخيرة.

وأوضحت وقتي أن الصيدلية المركزية للمستشفيات اتخذت اجراءات استعجالية لاقتناء الكمية الاولى من الادوية الموجهة لعلاج سرطان الاطفال التي عرفت انقطاعات خلال الايام الاخيرة مؤكدة بأن الكمية ثانية ستصل الى الجزائر في غضون الاسبوع القادم.

وقد تقدمت الصيدلية بطلبية لإقتناء دواء ميثوكريكسات في الفاتح أفريل المنصرم الى المخبر المنتج ونظرا لغياب النقل الجوي لم يتم اقتنائه من طرف الصيدلية إلا اليوم في حين كان دواء "ازيد فولينيك " هبة من طرف ابناء الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا.

و بحسب الدكتورة وقتي سيكون الدواءان في متناول المصابين بداء السرطان الاسبوع القادم بعد خضوعه الى التحاليل من طرف الوكالة الوطنية للدواء .

و و فق ذات المسؤولة فان الصيدلية المركزية للمستشفيات كانت قد اقتنت كمية من هذه الادوية فيما سبق، لكنها لم تكن كافية مشيرة الى أن هذه الانقطاعات تسببت فيها عدة عوامل أهمها الازمة الصحية العالمية الحالية الى جانب الضغط الذي تعاني منه صناعة الادوية عالميا خاصة الدواءين المفقودين حاليا بالجزائر حيث تنتجهما الصين والهند فقط.

وأشارت من جهة اخرى الى أن السلطات العمومية وضعت رواقا أخضرا منذ بداية انتشار الوباء لتسهيل اقتناء الادوية واعفائها من الجمركة والضرائب كما سهلت ابرام الصيدلية المركزية للمستشفيات صفقات بالتراضي خدمة لتوفير الادوية للمواطن.