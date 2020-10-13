التلاميذ والأولياء يرحبون بالعودة الى مقاعد الدراسة

أبدى التلاميذ واولياؤهم ترحيبا بقرارات وزارة التربية العودة إلى المدارس في جميع الاطوار، مؤكدين على ضرورة توفير الوقاية الصحية في ظل جائحة كورونا.

وقال بعض الأولياء في تصريح للاذاعة الجزائرية "إن العودة الى مقاعد الدراسة أصبحت ضرورة حتمية، متأسفين على ما ضاع من وقت على أبنائهم الذي طال انقطاعهم عن المدرسة ، وهو ما من شأنه أن يؤثر على تحصيلهم العلمي والمعرفي.

من جانبهم أبدى التلاميذ شوقهم إلى العودة إلى المدارس، مؤكدين وعيهم بالمخاطر الصحية، وعزمهم على اتخاذ كافة التدابير اللازمة تحاشيا لعودة فيروس كورنا للانتشار مجددا.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية