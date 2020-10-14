اضاءات حول المادة 74 من مشروع الدستور

ركزت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "حوار في الدستور" على المادة الـ 74 في مشروع الدستور التي تنص على حرية الابداع الفكري بما في ذلك أبعاده العلمية والفنية.

ويرى الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة بومرداس أوسيف السعيد أن المادة تنص حرية على الابداع بكافة أشكاله العلمية والفنية بما يتيح للانسان أن يعبر عن مكنوناته الفنية والأدبية والعلمية بكل حرية.

وأضاف أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يضمن حرية وكافة أشكال التعبير في جميع الميادين. لكنه لفت إلى أن هاته الحرية تبقى مضبوطة بقوانيين حتى لا تمس بقيم المجتمع وثوابته ورموز الثورة.

وفي حالة المساس بهاته القيم والثوابت يشير الخبير الدستوري أن صاحبها يتعرض للعقوبة وفق القوانين المنصوص عليه في هذا الاطار.

المصدر: القناة الإذاعية الأولى