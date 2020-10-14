طاقم تحكيم كاميروني لمباراة الجزائر-زمبابوي

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) طاقم تحكيم كاميروني بقيادة آليوم آليوم لإدارة المباراة المقررة بين الجزائر و زمبابوي يوم الخميس 12 نوفمبر (سا 00ر20) بملعب 5 جويلية (الجزائر) لحساب الجولة الثالثة لتصفيات كأس افريقيا للأمم-2021 (المجموعة الثامنة).

وسيكون في مساعدة الحكم الرئيسي آليوم كل من مواطنيه إلفيس غي نوبوي نغيغو و ساندا أومارو.

أما الحكم الرابع فهو الموريتاني ماسا ديارا.

وستجري مباراة الإياب يوم الاثنين 16 نوفمبر (سا 00ر15 بالتوقيت المحلي و سا 00ر16 بتوقيت الجزائر) بملعب "ناسيونال سبور" بهاراري, حيث لم تعين الهيئة القارية حكام هذه المواجهة بعد.

و ستجري المقابلتان بدون حضور الجمهور بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) و هو ما أجبر الكاف على تأجيل كان-2021 إلى سنة 2022 بالكاميرون.

بعد الجولة الثانية, تتصدر الجزائر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط, متقدمة على التوالي زمبابوي (4 ن), بوتسوانا (1 ن) و زامبيا (0 ن).

و يتأهل الأولان عن المجموعة للمرحلة النهائية للمنافسة.