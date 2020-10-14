رئيس الجمهورية يقرر فتح المساجد لاداء صلاة الجمعة ابتداء من الـــ6 نوفمبر المقبل

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء رفع الحظر عن تأدية صلاة الجمعة في المساجد التي تتسع لأكثر من ألف مصل اعتبارا من تاريخ الـــ6 نوفمبر المقبل، كما تفتح هذه المساجد لصلاة الفجر بتغيير توقيت الحجر الصحي في الولايات المعنية بهذا الحجر وذلك من الساعة الخامسة الى الساعة السادسة صباحا عكس ما كان معمول به سابقا حسب السيد الوزير عمار بلحيمر .

فتح قاعة الصلاة لمسجد الجزائر ليلة المولد النبوي الشريف

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، عمار بلحيمر ، في ندوة صحفية له عقب اجتماع الحكومة معلنا بالموازاة من ذلك ، عن تدشين جامع الجزائر بفتح قاعة الصلاة لمسجد الجزائر ليلة المولد النبوي الشريف في مرحلة أولى بتاريخ 28 أكتوبر الجاري .

المصدر : الاذاعة الجزائرية