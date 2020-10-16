جونسون: بريطانيا تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق تجاري

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة، انه في ظل رفض الاتحاد الأوروبي خلال قمته في بروكسل، تقديم اتفاق على غرار النموذج الكندي إلى لندن، فإن بريطانيا "تعتزم الاستعداد لاعتماد سيناريو الخروج بدون اتفاق تجاري".

جاءت تصريحات جونسون ، في أعقاب المناقشات التي شهدتها قمة الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست" أمس الخميس، والتي قال خلالها ميشيل بارنييه - كبير مفاوضي الاتحاد في محادثات بريكست-، إنه يعتزم مواصلة محادثات مكثفة خلال الأسابيع المقبلة، وإن الاتحاد يتطلع إلى التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا، لكن "ليس بأي ثمن".و أوضح جونسون ، أن بريطانيا "لا تريد علاقة أكثر تعقيدا من النموذج الكندي.

ولكن إذا قُيم الأمر بناء على أحدث قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن ذلك لن يروق للاتحاد الذي يريد مواصلة قدرته في فرض قدر من التحكم في حرية بريطانيا التشريعية وثرواتها السمكية".

قال ، انه ، "في ضوء أنهم رفضوا مناقشة جادة خلال الأشهر القليلة الماضية، وفي ضوء أنه يبدو بوضوح أن هذه القمة تستبعد اتفاقا على النمط الكندي، فلقد خلُصتُ إلى أننا يجب أن نستعد للأول من يناير عام 2021 بترتيب يشبه ذلك الخاص بأستراليا القائم على مبادئ بسيطة لتجارة عالمية حرة".

و اضاف ، و" يمثل ترتيب على النمط الأسترالي" تعبيرا لطيفا عن الفشل في التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي ، ما يعني أن التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستعود في عام 2021 لاعتماد قواعد منظمة التجارة العالمية.

وحث جونسون الشركات التجارية وشركات الشحن البريطانية والمسافرين البريطانيين على الاستعداد لانتهاء الفترة الانتقالية الذي يحل بعد 10 أسابيع في 31 ديسمبر 2020.

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