مدرب ليستر سيتي يدرج اسلام سليماني ضمن القائمة النهائية للفريق

قرر مدرب نادي ليستر سيتي الناشط في البطولة الانجليزية الممتازة لكرة القدم بريندان روجرز إدراج إسم المهاجم الدولي الجزائري،إسلام سليماني ضمن القائمة النهائية التي تضم 25 لاعبا.

وصرح المدرب بريندان روجرز خلال ندوة صحفية أنه سيمنح الفرصة لسليماني، مشددا أن هذا الأخير يستحق مكانة مع ليستر بعد الموسم الجيد الذي قدمه في صفوف موناكو الفرنسي الموسم الفارط.

وعلى الرغم من هذه الثقة التي منحه إياها المدرب إلا أن الأمور ستكون غاية في الصعوبة بالنسبة لمهاجم "الخضر" لضمان مكانة أساسية وإزاحة جيمي فاردي من منصبه.

وبعدما تمت إعارته في الموسم الماضي الى موناكو الفرنسي إلا أن هداف سبورتينغ لشبونة البرتغالي سابقا ما يزال يربطه مع "الفوكسز" عقد إلى غاية سنة 2021.

وخلال مروره مع نادي "الإمارة" الفرنسية تمكن سليماني من تسجيل 9 أهداف خلال 18 مباراة في "الليغ1" قبل العودة الى ملعب "كينغ باور".