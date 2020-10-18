اسماعيل يبرير مديرا للكتاب والمطالعة العموميّة بوزارة الثقافة

نصّبت اليوم الأحد، وزيرة الثّقافة والفنون، مليكة بن دودة، الكاتب والروائي إسماعيل يبرير، مديرا مركزيّا للكتاب والمطالعة العموميّة،

وحثّت الوزيرة المدير الجديد على ضرورة تجاوز عقدة الإدارة من الاستراتيجيّة الثقافيّة، والعمل على تغيير وضع الكتاب باعتباره ركيزة ثقافية.

وذكرت الوزيرة أن "الكتاب هو العتبة الأولى للمعرفة، وأنّ نظرتها للثّقافة مبنيّة على توسيع رقعة تلقي المعرفة".

من جهته عبر المدير الجديد لدارئرة الكتاب والمطالعة العموميّة عن "امتنانه بالثّقة التي وضعت في شخصه"، مؤكدا أنه سيسعى "رفقة إطارات مديرية الكتاب والوزارة إلى وضع الكتاب في طريقه، وتقديم كل الجهود من أجل نتائج أفضل"

يذكر أن إسماعيل يبرير هو كاتب وروائي صدرت له مجموعة من المؤلفات، سبق أن توّج بعديد الجوائز الوطنية والدولية، ومارس الصحافة والتدريس بالجامعة، كما يرأس لجنة إصلاح منظومة الكتاب بوزارة الثقافة والفنون.