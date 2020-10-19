الحملة الاستفتائية : الترخيص بتنظيم التجمعات مرهون بتطبيق البروتوكول الصحي

18/10/2020 - 22:22

جددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  التذكير اليوم الاحد بأن منح القاعات و الاماكن الاخرى المخصصة لاحتضان التجمعات و المهرجانات في اطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور  ليوم الفاتح من نوفمبر المقبل مرهون بالحصول على ترخيص مسبق من قبل السلطة  الادارية المختصة و بمدى التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المتضمن التدابير  الوقائية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد -19).

و اوضحت اللجنة في بيان ان ذلك يأتي تنفيذا لفحوى القرار المؤرخ في 3 اكتوبر  2020 و المحدد لقواعد تنظيم الاجتماعات و التظاهرات العمومية في اطار الحملة  الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستوري سيما المادة 07 منه .

وذكرت اللجنة "الزامية ارتداء الاقنعة الواقية" و "احترام مسافة التباعد  الجسدي" و توفير المحلول الكحولي المطهر". 

و دعت جميع الفاعلين الى ضرورة التحلي بروح المسؤولية من خلال السهر على  التطبيق المحكم للتدابير الوقائية المعمول بها من أجل تفادي تفشي فيروس كورونا  و الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

وسوم:

الجزائر

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