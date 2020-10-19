هل يفرغ iOS 14 بطاريتك بسرعة فائقة؟ الحل لن يعجبك

غالباً ما تتعرض تحديثات أنظمة التشغيل لعيوبٍ غير مرغوبٍ فيها، وليس نظام iOS 14 وwatchOS 7 الجديدين من آبل باستثناء. اشتكى بعض المستخدمين على مدار الأيام القليلة الماضية من أن تحديث أجهزتهم بالإصدارين الجديدين أدى إلى حدوث عددٍ كبير من المشاكل بدلاً من زيادة الفعالية.

وتضمنت تلك المشاكل غياب بيانات اللياقة وعجز التطبيقات الصحية عن التشغيل وتقارير مغلوطة عن البيانات المخزنة، وأيضاً زيادة السرعة التي تفرغ بها البطارية على أجهزة آيفون وساعات آبل ووتش. وقد نشرت أبل طريقة لحل بعض هذه المشاكل، لكن الجل قد لا يعجب الكثيرين.

ونشر المستخدمون المنزعجون تغريدات على تويتر تفيد بأن بطارياتهم تفرغ بسرعة كبيرة. إذ قال أحد المستخدمين: "إن سرعة تفريغ الشحن من البطارية لا تصدق. من 90% إلى 3% في ساعة واحدة". والبعض الآخر لا يعاني من مثل هذه المشاكل العويصة، لكن هذا يظهر أن نظام التشغيل سبب مشاكل حقيقية في بعض الأجهزة.

وقد أصدرت آبل بالفعل التحديث 14.0.1 لحل بعض المشاكل، لكن المشاكل المذكورة بالأعلى لم تكن موضوع ذلك التحديث. بدلاً من ذلك، أشارت آبل إلى أن من يمرون بمشكلتين أو أكثر من المشاكل المذكورة، عليهم فك الارتباط بين آيفون وساعة آبل ووتش، وصنع نسخة احتياطية من هواتفهم على iCloud، وإزالة كافة محتوى هواتفهم، ثم إعادة ضبط الهاتف والساعة من النسخ الاحتياطية.

لكن للأسف، يبدو أنه لا توجد طريقة لاستعادة بيانات التمرينات المفقودة، ومستويات الصوت المناسبة للمحيط، أو أي بيانات أخرى مفقودة. ما تنصح به آبل هو لتجنب فقدان المزيد من البيانات في المستقبل.

هل حدثت هاتفك إلى iOS 14؟ إن لم تكن قد فعلت، ربما تود الانتظار قليلاً حتى تؤكد الشركة ومستخدمو هواتف آيفون وساعات آبل ووتش أن هذه المشاكل قد تم حلها.