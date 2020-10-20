تحقيقات ميدانية لتحسين الخدمة العمومية في مجال التزويد بالمياه ابتداء من نوفمبر

يرتقب أن تطلق الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية تحقيقات ميدانية بداية من شهر نوفمبر المقبل لتحسين الخدمة العمومية في مجال التزويد بالماء الشروب، حسبما علم هذا الثلاثاء بسعيدة لدى مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني-الشط الشرقي التابعة لذات الوكالة.

وأوضح بوكاري ناصر،خلال يوم إعلامي حول مهام وكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني ـ الشط الشرقي خصص لممثلي وسائل الإعلام بالولاية، أن هذه العملية ستمس جميع ولايات الوطن بهدف تشخيص نقائص تزويد المواطنين بالمياه الشروب.

وأشار ذات المسؤول الى أن وكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني-الشط الشرقي،سخرت جميع الإمكانيات البشرية لمباشرة هذه التحقيقات الميدانية وتسجيل جميع المعطيات المتعلقة بتزويد السكان بالماء الشروب من خلال ملئ استمارة خاصة بالزبون.

وسيعلن عن نتائج هذه التحقيقات شهر فيفري القادم من طرف الديوان الوطني للإحصاء،الذي سيتولى عملية تحليل هذه المعطيات واستخلاص نتائجها لاستغلالها في تحسين نوعية الخدمات العمومية خاصة فيما يخص تزويد المواطن بالماء،كما أشير إليه.

ومن جهة أخرى، نظمت وكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني-الشط الشرقي خلال السنة الجارية، حملات تحسيسية لفائدة تلاميذ العديد من المدارس الابتدائية تحثهم فيها على ضرورة الحفاظ على الماء وعدم الإسراف فيه.

كما تم إشراك 800 إمام مسجد عبر كل من ولايات وهران ومستغانم وسيدي بلعباس في عملية تحسيس المواطنين حول الحفاظ على هذا المورد الحيوي.