الاتحادية الزمبابوية تفند الاشاعات الخاصة ببرمجة لقائي الخضر بمنتخب زمبابوي

فند الاتحاد الزمبابوي لكرة القدم شائعات برمجة لقائي الخضر بمنتخب زمبابوي ذهابا واياب بالجزائر او بهاراري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات الكان يومي ال12 وال16 نوفمبر.

وجاء تكذيب الخبر على لسان مسؤول الاعلام في اتحادية زمبابوي السيد سوليزاني، في اتصال هاتفي حصري لإذاعة الجزائر الدولية، اليوم مع الصحفي اسماعيل برحايل، اذ قال إن اتحادية بلاده لم تتلق اي مقترح بهذا الشأن من نظريتها الجزائرية وان منتخب بلاده يتوجه للجزائر للعب يوم 12 نوفمبر ويستقبل الخضر في هاراري ظهيرة 16 نوفمبر وهو ذاته الكلام الذي ردده مدرب المنتخب الزمبابوي زدرافغو لوغاروزيدش إذ صرح :" اود ان استفيد من عامل الارض داخل القواعد حتى يتمكن اللاعبون من التعبير عن امكاناتهم بحكم اعتيادهم على الارضية ومعالم الميدان فهناك احساس نفسي انك تلعب داخل الديار وهذا محفز بغض النظر عن غياب الجمهور".

وكانت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم قد اقترحت ثلاثة خيارات، تمثلت في لعب المقابلتين (ذهابا و ايابا) في احد البلدين أو لعب المقابلتين في ملعب محايد أو خيار ثالث يبقى تحت النظر”.

ومعلوم ان الاتحاد الجزائري هيأ كل الامور المتعلقة بلقاء الذهاب يوم ال12 نوفمبر بملعب خمسة جويلية وهو بصدد ترتيب رحلة التنقل الى زمبابوي والمقررة يوم الجمعة 13 نوفمبر على الساعة العاشرة صباحا على متن رحلة خاصة على ان تكون العودة الى الجزائر فور نهاية لقاء الاياب يوم ال16 نوفمبر على الساعة الثالثة والنصف بهراري