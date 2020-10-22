﻿الرابطة المحترفة الأولى: رزنامة الموسم الكروي 2020-2021

كشفت ، اليوم الخميس ، الرابطة المحترفة لكرة القدم عن رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 .

الجولة الأولى:

اتحاد بسكرة/ شبيبة سكيكدة

شباب قسنطينة/وداد تلمسان

شبيبة القبائل/أهلي برج بوعريريج

نصر حسين داي/ مولودية وهران

نجم مقرة/أولمبي الشلف

سريع غليزان/نادي بارادو

اتحاد الجزائر/ وفاق سطيف

اتحاد بلعباس/مولودية الجزائر

أولمبي المدية/ شبيبة الساورة

جمعية عين مليلة/ شباب.بلوزداد

الجولة الثانية:

م.الجزائر/ا.المدية

أ.برج بو عريريج/ا.بلعباس

ا.بسكرة /ن.حسين داي

ن.بارادو/ش.قسنطينة

ج.الشلف/و.تلمسان

و.سطيف/س.غليزان

م.وهران/ش.القبائل

شباب بلوزداد/ش.سكيكدة

ش.الساورة/ا.الجزائر

ج.عين مليلة/ن.مقرة

الجولة الثالثة:

ش.سكيكدة/أ.برج بوعريريج

ش.قسنطينة/ج.الشلف

ن.بارادو/م.الجزائر

ش.القبائل/ش.بلوزداد

ن.حسين داي/ج.عين مليلة

و.تلمسان/ا.الجزائر

ن.مقرة/ا.بسكرة

س.غليزان/ش.الساورة

ا.بلعباس/و.سطيف

ا.المدية/م.وهران

الجولة الرابعة:

م.الجزائر/ش.قسنطينة

أ.برج بوعريريج/س.غليزان

ا.بسكرة/ ن.بارادو.

ج.الشلف/ش.القبائل

و.سطيف/ن.مقرة

م .وهران/و.تلمسان

ش.بلوزداد/ن.حسين داي

ا.الجزائر/أ.المدية

ش.الساورة/ا.بلعباس

ج.عين مليلة/ ش.سكيكدة

الجولة الخامسة:

ش.سكيكدة/ج.الشلف

ش.قسنطينة/ا.الجزائر

ن.بارادو/أ برج بوعريريج

ش.القبائل/ج.عين مليلة

ن.حسين داي/و.سطيف

و.تلمسان/ا.بسكرة

ن.مقرة/ش.الساورة

س.غليزان/م.الجزائر

ا.بلعباس/م.وهران

ا.المدية/ش.بلوزداد

الجولة السادسة:

ا.بسكرة/ش.القبائل

ج.الشلف/ا.بلعباس

و.سطيف/ن.بارادو

م.وهران/س.غليزان

ش.بلوزداد/ش.قسنطينة

و.تلمسان/ش.سكيكدة

ن.مقرة/أ.المدية

ا.الجزائر/ ن.حسين داي.

ش.الساورة/م.الجزائر

ج.عين مليلة/أ.برج بوعريريج

الجولة السابعة:

م.الجزائر/م.وهران

أ.برج بوعريريج/و.سطيف

ش.سكيكدة/ ش.الساورة

ش.قسنطينة/ج.عين مليلة

ن.بارادو/ش.بلوزداد

ش.القبائل/ا.الجزائر

ن.حسين داي/ج.الشلف

س.غليزان/ا.بسكرة

ا.بلعباس/ن.مقرة

ا.المدية/و.تلمسان

الجولة الثامنة:

ش.سكيكدة/ش.قسنطينة

ا.بسكرة/ا.بلعباس

ج.الشلف أ.برج بوعريريج

و.سطيف م.الجزائر

ش.بلوزداد/م.وهران

و.تلمسان/ش.القبائل

ن.مقرة/ن.بارادو

ا.الجزائر/س.غليزان

ش.الساورة/ن.حسين داي

ج.عين مليلة/أ. تلمسان

الجولة التاسعة:

م.الجزائر/ج.عين مليلة

أ.برج بوعريريج/ا.الجزائر

ش.قسنطينة/و.سطيف

نادي بارادو/ش.سكيكدة

ش.القبائل/ش.الساورة

ن.حسين داي/ن.مقرة

م.وهران/ج.الشلف

س.غليزان/ش.بلوزداد

ا.بلعباس/و.تلمسان

ا.المدية/ا. بسكرة

بسكرة الجولة الــ 10 :

ش.سكيكدة/ن.حسين داي

ا.بسكرة/أ.برج بوعريريج

ج.الشلف/نادي بارادو

و.سطيف/ا.المدية

ش.بلوزداد/ا.بلعباس

و.تلمسان/م.الجزائر

ن.مقرة/ش.القبائل

ا.الجزائر/م.وهران

ش.الساورة/ش.قسنطينة

ج.عين مليلة/س.غليزان

الجولة 11:

م.الجزائر/ا.بسكرة

ا.برج بوعريريج/ن.حسين داي

ش.قسنطينة/ن.مقرة

ن.بارادو/ج.عين مليلة

ش.القبائل/ش.سكيكدة

م.وهران/ش.الساورة

ش.بلوزداد/و.سطيف

س.غليزان/و.تلمسان

ا.بلعباس/ا.الجزائر

ا.المدية/ج.الشلف

الجولة 12:

ش.سكيكدة/ا.المدية

ا.بسكرة/ش.قسنطينة

ن. حسين داي/ ش.القبائل

جمعية الشلف/ش.بلوزداد

و.سطيف/م.وهران

و.تلمسان/ن.بارادو

ن.مقرة/ س.غليزان

ا.الجزائر/م.الجزائر

ش.الساورة/أ.برج بوعريريج

ج.عين مليلة/ا.بلعباس

الجولة 13:

م.الجزائر/ج.الشلف

ا.برج بوعريريج/ن.مقرة

ش.القبائل/ش.قسنطينة

م.وهران/ا .بسكرة

ش.بلوزداد/و.تلمسان

س.غليزان/ ش.سكيكدة

ا.الجزائر/ج.عين مليلة

ش.الساورة/و.سطيف

ا.بلعباس/ن.بارادو

أ.المدية/ ن.حسين داي

الجولة 14:

ش.سكيكدة/م.الجزائر

ا.بسكرة/ا.الجزائر

ش.قسنطينة/م.وهران

ن.بارادو/أ.المدية

ش.القبائل/س.غليزان

ن.حسين داي/ا.بلعباس

ج.الشلف/ش.الساورة

و.سطيف/ج.عين مليلة

و.تلمسان/أ.برج بوعريريج

ن.مقرة/ش.بلوزداد

الجولة 15:

م.الجزائر/ش.القبائل

ا.برج بوعريريج/ش.بلوزداد

ن.حسين داي/س.غليزان

و.سطيف/ ج.الشلف

م.وهران/ن.بارادو

ا.الجزائر/ن.مقرة

ش.الساورة/ا.بسكرة

ا.بلعباس/ش.سكيكدة

ا.المدية/ش.قسنطينة

ج.عين مليلة/و.تلمسان

الجولة 16:

ا.برج بوعريريج/م.الجزائر

ش.سكيكدة/م.وهران

ا.بسكرة/و.سطيف

ش.قسنطينة/ ن.حسين داي

ن.بارادو/ا.الجزائر

ش.القبائل/ا.المدية

ج.الشلف/ج.عين مليلة

ش.بلوزداد/ش.الساورة

و.تلمسان/ن.مقرة

س.غليزان/ا.بلعباس

الجولة 17:

م.الجزائر/ش.بلوزداد

ش.قسنطينة/س.غليزان

ن.حسين داي/ن.بارادو

و.سطيف/ش.القبائل

م.وهران/ا.برج بوعريريج

ن.مقرة/ش سكيكدة

ا.الجزائر/ج.الشلف

ش.الساورةو.تلمسان

ا.المدية ا.بلعباس

ج.عين مليلة ا.بسكرة

الجولة 18:

م.الجزائر/ن.مقرة

ا.برج بوعريريج/ش.قسنطينة

ش.سكيكدة/و.سطيف

ن.بارادو/ش.الساورة

ج.الشلف/ا.بسكرة

م.وهران/ج.عين مليلة

ش.بلوزداد/ا.الجزائر

و.تلمسان/نصر حسين داي

س.غليزان/ا.المدية

ا.بلعباس/ش.القبائل

الجولة 19:

ا.بسكرة/ش.بلوزداد

ش.قسنطينة/ا.بلعباس

ش.القبائل/ن.بارادو

ن.حسين داي/م.الجزائر

و.سطيف/و.تلمسان

ن.مقرة/م.وهران

س.غليزان/ج.الشلف

ا.الجزائر/ش.سكيكدة

ا.المدية/ا.برج بوعريريج

ج.عين مليلة/ش.الساورة.