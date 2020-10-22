﻿الرابطة المحترفة الأولى: رزنامة الموسم الكروي 2020-2021

22/10/2020 - 18:38

كشفت ، اليوم الخميس ، الرابطة المحترفة لكرة القدم عن رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 .

 الجولة الأولى:

 اتحاد بسكرة/ شبيبة سكيكدة

 شباب قسنطينة/وداد تلمسان

شبيبة القبائل/أهلي برج بوعريريج

 نصر حسين داي/ مولودية وهران

 نجم مقرة/أولمبي الشلف

سريع غليزان/نادي بارادو

 اتحاد الجزائر/ وفاق سطيف

 اتحاد بلعباس/مولودية الجزائر

أولمبي المدية/ شبيبة الساورة

 جمعية عين مليلة/ شباب.بلوزداد

الجولة الثانية:

م.الجزائر/ا.المدية

 أ.برج بو عريريج/ا.بلعباس

 ا.بسكرة /ن.حسين داي

 ن.بارادو/ش.قسنطينة

 ج.الشلف/و.تلمسان

 و.سطيف/س.غليزان

م.وهران/ش.القبائل

 شباب بلوزداد/ش.سكيكدة

 ش.الساورة/ا.الجزائر

 ج.عين مليلة/ن.مقرة

 الجولة الثالثة:

ش.سكيكدة/أ.برج بوعريريج

 ش.قسنطينة/ج.الشلف

 ن.بارادو/م.الجزائر

 ش.القبائل/ش.بلوزداد

 ن.حسين داي/ج.عين مليلة

و.تلمسان/ا.الجزائر

 ن.مقرة/ا.بسكرة

 س.غليزان/ش.الساورة

 ا.بلعباس/و.سطيف

 ا.المدية/م.وهران

 الجولة الرابعة:

 م.الجزائر/ش.قسنطينة

 أ.برج بوعريريج/س.غليزان

 ا.بسكرة/ ن.بارادو.

ج.الشلف/ش.القبائل

 و.سطيف/ن.مقرة

م .وهران/و.تلمسان

 ش.بلوزداد/ن.حسين داي

 ا.الجزائر/أ.المدية

 ش.الساورة/ا.بلعباس

 ج.عين مليلة/ ش.سكيكدة

 الجولة الخامسة:

 ش.سكيكدة/ج.الشلف

 ش.قسنطينة/ا.الجزائر

 ن.بارادو/أ برج بوعريريج

 ش.القبائل/ج.عين مليلة

 ن.حسين داي/و.سطيف

و.تلمسان/ا.بسكرة

 ن.مقرة/ش.الساورة

 س.غليزان/م.الجزائر

 ا.بلعباس/م.وهران

 ا.المدية/ش.بلوزداد

 الجولة السادسة:

 ا.بسكرة/ش.القبائل

 ج.الشلف/ا.بلعباس

 و.سطيف/ن.بارادو

 م.وهران/س.غليزان

 ش.بلوزداد/ش.قسنطينة

 و.تلمسان/ش.سكيكدة

 ن.مقرة/أ.المدية

 ا.الجزائر/ ن.حسين داي.

ش.الساورة/م.الجزائر

ج.عين مليلة/أ.برج بوعريريج

 الجولة السابعة:

 م.الجزائر/م.وهران

 أ.برج بوعريريج/و.سطيف

 ش.سكيكدة/ ش.الساورة

 ش.قسنطينة/ج.عين مليلة

 ن.بارادو/ش.بلوزداد

 ش.القبائل/ا.الجزائر

 ن.حسين داي/ج.الشلف

 س.غليزان/ا.بسكرة

 ا.بلعباس/ن.مقرة

 ا.المدية/و.تلمسان

الجولة الثامنة:

ش.سكيكدة/ش.قسنطينة

 ا.بسكرة/ا.بلعباس

ج.الشلف أ.برج بوعريريج

و.سطيف م.الجزائر

ش.بلوزداد/م.وهران

و.تلمسان/ش.القبائل

 ن.مقرة/ن.بارادو

 ا.الجزائر/س.غليزان

 ش.الساورة/ن.حسين داي

 ج.عين مليلة/أ. تلمسان

 الجولة التاسعة:

 م.الجزائر/ج.عين مليلة

 أ.برج بوعريريج/ا.الجزائر

 ش.قسنطينة/و.سطيف

 نادي بارادو/ش.سكيكدة

ش.القبائل/ش.الساورة

 ن.حسين داي/ن.مقرة

م.وهران/ج.الشلف

 س.غليزان/ش.بلوزداد

 ا.بلعباس/و.تلمسان

 ا.المدية/ا. بسكرة 

بسكرة الجولة الــ  10  :

 ش.سكيكدة/ن.حسين داي

 ا.بسكرة/أ.برج بوعريريج

 ج.الشلف/نادي بارادو

 و.سطيف/ا.المدية

 ش.بلوزداد/ا.بلعباس

و.تلمسان/م.الجزائر

 ن.مقرة/ش.القبائل

 ا.الجزائر/م.وهران

 ش.الساورة/ش.قسنطينة

 ج.عين مليلة/س.غليزان

 الجولة 11:

م.الجزائر/ا.بسكرة

 ا.برج بوعريريج/ن.حسين داي

 ش.قسنطينة/ن.مقرة

 ن.بارادو/ج.عين مليلة

 ش.القبائل/ش.سكيكدة

 م.وهران/ش.الساورة

 ش.بلوزداد/و.سطيف

 س.غليزان/و.تلمسان

 ا.بلعباس/ا.الجزائر

 ا.المدية/ج.الشلف

الجولة 12:

ش.سكيكدة/ا.المدية

 ا.بسكرة/ش.قسنطينة

 ن. حسين داي/ ش.القبائل

 جمعية الشلف/ش.بلوزداد

 و.سطيف/م.وهران

 و.تلمسان/ن.بارادو

 ن.مقرة/ س.غليزان

 ا.الجزائر/م.الجزائر

ش.الساورة/أ.برج بوعريريج

 ج.عين مليلة/ا.بلعباس

الجولة 13:

م.الجزائر/ج.الشلف

ا.برج بوعريريج/ن.مقرة

 ش.القبائل/ش.قسنطينة

 م.وهران/ا .بسكرة

 ش.بلوزداد/و.تلمسان

س.غليزان/ ش.سكيكدة

ا.الجزائر/ج.عين مليلة

 ش.الساورة/و.سطيف

 ا.بلعباس/ن.بارادو

 أ.المدية/ ن.حسين داي

الجولة 14:

ش.سكيكدة/م.الجزائر

 ا.بسكرة/ا.الجزائر

 ش.قسنطينة/م.وهران

 ن.بارادو/أ.المدية

 ش.القبائل/س.غليزان

 ن.حسين داي/ا.بلعباس

 ج.الشلف/ش.الساورة

 و.سطيف/ج.عين مليلة

 و.تلمسان/أ.برج بوعريريج

 ن.مقرة/ش.بلوزداد

الجولة 15:

 م.الجزائر/ش.القبائل

 ا.برج بوعريريج/ش.بلوزداد

 ن.حسين داي/س.غليزان

 و.سطيف/ ج.الشلف

 م.وهران/ن.بارادو

ا.الجزائر/ن.مقرة

 ش.الساورة/ا.بسكرة

 ا.بلعباس/ش.سكيكدة

ا.المدية/ش.قسنطينة

 ج.عين مليلة/و.تلمسان

الجولة 16:

 ا.برج بوعريريج/م.الجزائر

 ش.سكيكدة/م.وهران

 ا.بسكرة/و.سطيف

ش.قسنطينة/ ن.حسين داي

ن.بارادو/ا.الجزائر

ش.القبائل/ا.المدية

 ج.الشلف/ج.عين مليلة

 ش.بلوزداد/ش.الساورة

 و.تلمسان/ن.مقرة

س.غليزان/ا.بلعباس

 الجولة 17:

م.الجزائر/ش.بلوزداد

 ش.قسنطينة/س.غليزان

ن.حسين داي/ن.بارادو

و.سطيف/ش.القبائل

 م.وهران/ا.برج بوعريريج

ن.مقرة/ش سكيكدة

 ا.الجزائر/ج.الشلف

 ش.الساورةو.تلمسان

 ا.المدية ا.بلعباس

ج.عين مليلة ا.بسكرة

الجولة 18:

 م.الجزائر/ن.مقرة

 ا.برج بوعريريج/ش.قسنطينة

 ش.سكيكدة/و.سطيف

ن.بارادو/ش.الساورة

 ج.الشلف/ا.بسكرة

 م.وهران/ج.عين مليلة

ش.بلوزداد/ا.الجزائر

 و.تلمسان/نصر حسين داي

 س.غليزان/ا.المدية

 ا.بلعباس/ش.القبائل

 الجولة 19:

 ا.بسكرة/ش.بلوزداد

 ش.قسنطينة/ا.بلعباس

ش.القبائل/ن.بارادو

 ن.حسين داي/م.الجزائر

 و.سطيف/و.تلمسان

 ن.مقرة/م.وهران

س.غليزان/ج.الشلف

ا.الجزائر/ش.سكيكدة

 ا.المدية/ا.برج بوعريريج

ج.عين مليلة/ش.الساورة.

وسوم:

رياضة, كرة القدم