﻿الرابطة المحترفة الأولى: رزنامة الموسم الكروي 2020-2021

كشفت ، اليوم الخميس ، الرابطة المحترفة لكرة القدم عن رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021 .
الجولة الأولى:
اتحاد بسكرة/ شبيبة سكيكدة
شباب قسنطينة/وداد تلمسان
شبيبة القبائل/أهلي برج بوعريريج
نصر حسين داي/ مولودية وهران
نجم مقرة/أولمبي الشلف
سريع غليزان/نادي بارادو
اتحاد الجزائر/ وفاق سطيف
اتحاد بلعباس/مولودية الجزائر
أولمبي المدية/ شبيبة الساورة
جمعية عين مليلة/ شباب.بلوزداد
الجولة الثانية:
م.الجزائر/ا.المدية
أ.برج بو عريريج/ا.بلعباس
ا.بسكرة /ن.حسين داي
ن.بارادو/ش.قسنطينة
ج.الشلف/و.تلمسان
و.سطيف/س.غليزان
م.وهران/ش.القبائل
شباب بلوزداد/ش.سكيكدة
ش.الساورة/ا.الجزائر
ج.عين مليلة/ن.مقرة
الجولة الثالثة:
ش.سكيكدة/أ.برج بوعريريج
ش.قسنطينة/ج.الشلف
ن.بارادو/م.الجزائر
ش.القبائل/ش.بلوزداد
ن.حسين داي/ج.عين مليلة
و.تلمسان/ا.الجزائر
ن.مقرة/ا.بسكرة
س.غليزان/ش.الساورة
ا.بلعباس/و.سطيف
ا.المدية/م.وهران
الجولة الرابعة:
م.الجزائر/ش.قسنطينة
أ.برج بوعريريج/س.غليزان
ا.بسكرة/ ن.بارادو.
ج.الشلف/ش.القبائل
و.سطيف/ن.مقرة
م .وهران/و.تلمسان
ش.بلوزداد/ن.حسين داي
ا.الجزائر/أ.المدية
ش.الساورة/ا.بلعباس
ج.عين مليلة/ ش.سكيكدة
الجولة الخامسة:
ش.سكيكدة/ج.الشلف
ش.قسنطينة/ا.الجزائر
ن.بارادو/أ برج بوعريريج
ش.القبائل/ج.عين مليلة
ن.حسين داي/و.سطيف
و.تلمسان/ا.بسكرة
ن.مقرة/ش.الساورة
س.غليزان/م.الجزائر
ا.بلعباس/م.وهران
ا.المدية/ش.بلوزداد
الجولة السادسة:
ا.بسكرة/ش.القبائل
ج.الشلف/ا.بلعباس
و.سطيف/ن.بارادو
م.وهران/س.غليزان
ش.بلوزداد/ش.قسنطينة
و.تلمسان/ش.سكيكدة
ن.مقرة/أ.المدية
ا.الجزائر/ ن.حسين داي.
ش.الساورة/م.الجزائر
ج.عين مليلة/أ.برج بوعريريج
الجولة السابعة:
م.الجزائر/م.وهران
أ.برج بوعريريج/و.سطيف
ش.سكيكدة/ ش.الساورة
ش.قسنطينة/ج.عين مليلة
ن.بارادو/ش.بلوزداد
ش.القبائل/ا.الجزائر
ن.حسين داي/ج.الشلف
س.غليزان/ا.بسكرة
ا.بلعباس/ن.مقرة
ا.المدية/و.تلمسان
الجولة الثامنة:
ش.سكيكدة/ش.قسنطينة
ا.بسكرة/ا.بلعباس
ج.الشلف أ.برج بوعريريج
و.سطيف م.الجزائر
ش.بلوزداد/م.وهران
و.تلمسان/ش.القبائل
ن.مقرة/ن.بارادو
ا.الجزائر/س.غليزان
ش.الساورة/ن.حسين داي
ج.عين مليلة/أ. تلمسان
الجولة التاسعة:
م.الجزائر/ج.عين مليلة
أ.برج بوعريريج/ا.الجزائر
ش.قسنطينة/و.سطيف
نادي بارادو/ش.سكيكدة
ش.القبائل/ش.الساورة
ن.حسين داي/ن.مقرة
م.وهران/ج.الشلف
س.غليزان/ش.بلوزداد
ا.بلعباس/و.تلمسان
ا.المدية/ا. بسكرة
بسكرة الجولة الــ 10 :
ش.سكيكدة/ن.حسين داي
ا.بسكرة/أ.برج بوعريريج
ج.الشلف/نادي بارادو
و.سطيف/ا.المدية
ش.بلوزداد/ا.بلعباس
و.تلمسان/م.الجزائر
ن.مقرة/ش.القبائل
ا.الجزائر/م.وهران
ش.الساورة/ش.قسنطينة
ج.عين مليلة/س.غليزان
الجولة 11:
م.الجزائر/ا.بسكرة
ا.برج بوعريريج/ن.حسين داي
ش.قسنطينة/ن.مقرة
ن.بارادو/ج.عين مليلة
ش.القبائل/ش.سكيكدة
م.وهران/ش.الساورة
ش.بلوزداد/و.سطيف
س.غليزان/و.تلمسان
ا.بلعباس/ا.الجزائر
ا.المدية/ج.الشلف
الجولة 12:
ش.سكيكدة/ا.المدية
ا.بسكرة/ش.قسنطينة
ن. حسين داي/ ش.القبائل
جمعية الشلف/ش.بلوزداد
و.سطيف/م.وهران
و.تلمسان/ن.بارادو
ن.مقرة/ س.غليزان
ا.الجزائر/م.الجزائر
ش.الساورة/أ.برج بوعريريج
ج.عين مليلة/ا.بلعباس
الجولة 13:
م.الجزائر/ج.الشلف
ا.برج بوعريريج/ن.مقرة
ش.القبائل/ش.قسنطينة
م.وهران/ا .بسكرة
ش.بلوزداد/و.تلمسان
س.غليزان/ ش.سكيكدة
ا.الجزائر/ج.عين مليلة
ش.الساورة/و.سطيف
ا.بلعباس/ن.بارادو
أ.المدية/ ن.حسين داي
الجولة 14:
ش.سكيكدة/م.الجزائر
ا.بسكرة/ا.الجزائر
ش.قسنطينة/م.وهران
ن.بارادو/أ.المدية
ش.القبائل/س.غليزان
ن.حسين داي/ا.بلعباس
ج.الشلف/ش.الساورة
و.سطيف/ج.عين مليلة
و.تلمسان/أ.برج بوعريريج
ن.مقرة/ش.بلوزداد
الجولة 15:
م.الجزائر/ش.القبائل
ا.برج بوعريريج/ش.بلوزداد
ن.حسين داي/س.غليزان
و.سطيف/ ج.الشلف
م.وهران/ن.بارادو
ا.الجزائر/ن.مقرة
ش.الساورة/ا.بسكرة
ا.بلعباس/ش.سكيكدة
ا.المدية/ش.قسنطينة
ج.عين مليلة/و.تلمسان
الجولة 16:
ا.برج بوعريريج/م.الجزائر
ش.سكيكدة/م.وهران
ا.بسكرة/و.سطيف
ش.قسنطينة/ ن.حسين داي
ن.بارادو/ا.الجزائر
ش.القبائل/ا.المدية
ج.الشلف/ج.عين مليلة
ش.بلوزداد/ش.الساورة
و.تلمسان/ن.مقرة
س.غليزان/ا.بلعباس
الجولة 17:
م.الجزائر/ش.بلوزداد
ش.قسنطينة/س.غليزان
ن.حسين داي/ن.بارادو
و.سطيف/ش.القبائل
م.وهران/ا.برج بوعريريج
ن.مقرة/ش سكيكدة
ا.الجزائر/ج.الشلف
ش.الساورةو.تلمسان
ا.المدية ا.بلعباس
ج.عين مليلة ا.بسكرة
الجولة 18:
م.الجزائر/ن.مقرة
ا.برج بوعريريج/ش.قسنطينة
ش.سكيكدة/و.سطيف
ن.بارادو/ش.الساورة
ج.الشلف/ا.بسكرة
م.وهران/ج.عين مليلة
ش.بلوزداد/ا.الجزائر
و.تلمسان/نصر حسين داي
س.غليزان/ا.المدية
ا.بلعباس/ش.القبائل
الجولة 19:
ا.بسكرة/ش.بلوزداد
ش.قسنطينة/ا.بلعباس
ش.القبائل/ن.بارادو
ن.حسين داي/م.الجزائر
و.سطيف/و.تلمسان
ن.مقرة/م.وهران
س.غليزان/ج.الشلف
ا.الجزائر/ش.سكيكدة
ا.المدية/ا.برج بوعريريج
ج.عين مليلة/ش.الساورة.