وزارة التربية تقرر توحيد إجراء الاختبارات الفصلية على فترتين بالنسبة للاطوار التعليمية الثلاث

﻿قررت وزارة التربية الوطنية ، اليوم الخميس ، توحيد فترات إجراء الاختبارات الفصلية على فترتين ، بالنسبة للاطوار التعليمية الثلاث خلال السنة الدراسية 2020 -2021 لتحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ ، حسب ما جاء في رزنامة الاختبارات للوزارة.ويأتي هذا القرار نظرا للطابع الاستثنائي للسنة الدراسية الحالية ، وفق ذات المصدر.

وحسب هذه الرزنامة يتم تنظيم اختبارات الفصل الأول من مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي في جميع المستويات من 28 فبراير إلى 4 مارس 2021.

أما اختبارات الفصل الثاني بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي انطلاقا من 13 جوان بالنسبة للسنوات ( الأولى والثانية والثالثة والرابعة)، و ابتداء من الفاتح يونيو بالنسبة للسنة الخامسة ابتدائي.

وتجرى اختبارات الفصل الثاني من مرحلة التعليم المتوسط في نفس التاريخ (13 جوان ) بالنسبة للسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط.

وبالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي حدد تاريخ اختبارات الفصل الثاني من 13 إلى 17 جوان 2021 للسنتين الأولى والثانية.

أما بخصوص الأقسام المعنية بالامتحانات الرسمية الوطنية فحددت ابتداء من1 جوان 2021،للسنة الخامسة ابتدائي وأيام 7 و 8 و9 جوان للسنة الرابعة من مرحلة التعليم المتوسط، و من 6 إلى 10 جوان لمستوى الثالثة ثانوي.