﻿غينيا : النتائج الجزئية تظهر فوز الرئيس ألفا كوندي بأغلبية الاصوات

أظهرت النتائج الأولية الجزئية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي في غينيا, فوز الرئيس المنتهية ولايته ألفا كوندي بالاغلبية المطلقة من الأصوات في الدورة الأولى.

وقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في البلاد, بعد فرز نتائج 37 دائرة داخل البلاد , تضم أكثر من خمسة ملايين ناخب من أصل 5,41 مليون ناخب مسجل, إن كوندي 82 عاما حصل حتى الآن على 2.4 مليون صوت, متقدما على منافسه الرئيسي سيلو دالين ديالو الذي لم يحصل سوى على حوالي 1.2 مليون صوت.

وفيما لم تعلن اللجنة اسم الفائز بصفة رسمية في انتظار انتهاء عمليات فرز جميع الأصوات, رجحت وسائل الإعلام المحلية فوز كوندي على منافسيه الـ12 في هذه الانتخابات ، وسط اعتراضات من المعارضة على نزاهة عمليات الاقتراع.

و يخيم التوتر على المشهد السياسي في غينيا، في ظل أعمال العنف التي سبقت الانتخابات الرئاسية ، و اثناء الاستحقاقات ، في الوقت الذي يدعو فيه المجتمع الدولي إلى الهدوء وضبط النفس ، لتفادي أي انزلاق للأوضاع ، قد تكون له عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة كافة.

و خلفت اعمال العنف سقوط عدد من القتلى والجرحى وفقا للسلطات الرسمية في البلاد.