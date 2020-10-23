بول نيفين: "بن رحمة يوجد في حالة جيدة" وعليه "التعرف على ما نرغب في تحقيقه

أكد مدرب نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي, بول نيفين, أن مهاجمه الجزائري, سعيد بن رحمة, يوجد في "حالة جيدة" وعليه "التعرف على ما نرغب في تحقيقه مع المجموعة", ضمن حديث مقتضب, اليوم الجمعة, عبر الصفحة الرسمية على فايسبوك للفريق الناشط بالبطولة الانجليزية الممتازة لكرة القدم "بريميرليغ".

وقال المدرب نيفين: "هو بحالة جيدة (بن رحمة)... و يحتاج إلى التعجيل في فهم ما نريد تحقيقه بمعية المجموعة, وفق الإمكانيات الفنية التي نحوزها".

وأضاف التقني الإنجليزي عبر فقرة أخبار لاعبي "الهامرز": لكن الطريقة التي يلعب بها اللاعبون أعطتني الفرصة لأخذ مزيد من الوقت معه لمزيد من الانسجام".

وتعاقد الدولي الجزائري, الجمعة الفارط, مع ويست هام يونايتد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع الزامية الشراء, قادما من نادي برينتفورد (القسم الأول الانجليزي).

والتحق بن رحمة (25 سنة) بنادي برينتفورد سنة 2018 قادما من أولمبيك نيس الفرنسي, حيث أدى مشوار إيجابيا مع فريق "النحل" ببطولة "الشامبيونشيب", عبر تسجيله 30 هدفا ومنحه 31 تمريرة حاسم, خلال مشاركته في 94 مقابلة.

وشارك إبن مدينة عين تيموشنت, مع المنتخب الجزائري في المواجهتين الوديتين, التي خاضهما "الخُضر" ضد نيجيريا (1-0) و الميكسيك (2-2), يومي 9 و 13 أكتوبر على التوالي, في النمسا و هولندا.

ومعلوم أن سعيد بن رحمة, الذي استدعي للمنتخب الوطني ثلاث مرات منذ 2015, لم يتواجد ضمن التشكيلة المتوجة بلقب كأس إفريقيا 2019.