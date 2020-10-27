﻿ ﻿روسيا تتقدم بطلب رسمي إلى منظمة الصحة العالمية لتسجيل لقاحها ضد كورونا

أعلن صندوق السيادة الروسي، اليوم الثلاثاء ، أن روسيا تقدمت بطلب رسمي إلى منظمة الصحة العالمية للإسراع في تسجيل لقاح أنتجته لعلاج فيروس كورونا /كوفيد-19/، والمسمى /سبوتنيك في/.

وقال الصندوق، المشارك في تطوير اللقاح في بيان، إنه قدم طلبا "للتسجيل السريع والتأهيل المسبق للقاح /سبوتنيك في/ إلى منظمة الصحة العالمية"، مشيرا إلى أن روسيا تعد من أولى دول العالم التي طلبت من منظمة الصحة العالمية التسجيل المسبق للقاح ضد الفيروس.

وكانت روسيا قد أعلنت في أوائل أغسطس الماضي أنها طورت وسجلت لقاحا ضد /كوفيد-19/ أعده مركز /غماليا للأبحاث/ في موسكو مع وزارة الدفاع الروسية، وأطلق عليه اسم /سبوتنيك في/ تيمنا بأول قمر اصطناعي في التاريخ صممه الاتحاد السوفييتي سابقا، لكن العالم شكك في هذا اللقاح التجريبي لأنه لم يكن قد وصل إلى المرحلة النهائية من التجارب لدى الإعلان عنه.

وتأمل الحكومة الروسية في توزيع هذا اللقاح بكثافة في البلاد في الأشهر المقبلة، قبل أن يعلن الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الشهر، أن بلاده سجلت لقاحا ثانيا ضد /كوفيد-19/.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا شهدت في الأسابيع الأخيرة عودة تفشي الوباء بشكل كبير، وباتت الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات التي وصلت لديها إلى 1 مليون و 547 ألفا و 774 حالة فيما بلغ عدد الوفيات المسجلة 26589 وفاة.