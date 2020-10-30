﻿ سونلغاز : ربط 237.000 منزلا بالغاز خلال الـــ9 أشهر الاولى من 2020

أكدت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز اليوم الجمعة في بيان لها أنه تم ربط أزيد من 237.000 منزلا جديدا بالغاز الطبيعي خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2020.

وجاء في البيان "على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد تمكنت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز من ربط أكثر من 237.000 منزلا جديدا بالغاز الطبيعي وهو ما سمح بارتفاع عدد الزبائن المستفيدين من هذه الطاقة الضرورية لراحة المواطن إلى 6.280.518 زبونا".

من جهة اخرى، أعلنت ذات الشركة عن اطلاقها قريبا لحملة توعية حول مخاطر استعمال الغاز الطبيعي عبر مختلف المواقع التي تم ربطها حديثا وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة التحرير الوطني والتي ستشهد توزيع عدد كبير من السكنات.

وأضاف المصدر أن "الشركة بفروعها الموزعة عبر التراب الوطني ستستغل فرصة احتفالات ذكرى اندلاع الثورة التحريرية لإطلاق هذه الحملة رسميا والتي تمتد إلى 15 مارس 2021".

وأوضح البيان أن هذا النشاط سيتمثل في التوجه مباشرة إلى المنازل لتوزيع المطويات لفائدة المستفيدين الجدد من هذه الطاقة والمتضمنة مختلف النصائح التي تسمح للزبون بالاستفادة من الغاز الطبيعي بكل أمان".

كما سطرت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز خلال هذه الحملة برنامجا توعويا ثريا بالتعاون مع الحماية المدنية والإذاعات المحلية والحركة الجمعوية قصد المساهمة في الحد من الحوادث التي يتسبب فيها سوء استخدام الغاز.