الرئيس المدير العام لميناء جنجن للإذاعة: 5،3 مليون طن حجم التبادلات خلال السداسي الجاري

كشف عبد السلام بواب الرئيس المدير العام لميناء جنجن -بولاية جيجل- أن حجم تبادل السلع و البضائع خارج إطار المحروقات بلغ 5،3 مليون طن خلال السداسي الأول من العام الجاري .

وأوضح بواب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى بأن الميناء يشهد ديناميكية تصاعدية خلال هذه الفترة و نتوقع أن يتحول ميناء جنجن الى منصة حقيقية تصدير خارج إطار المحروقات خلال الأعوام القادمة .

و أضاف الرئيس المدير العام للميناء بأن "أشغال التوسعة جارية على قدم و ساق وأن الاستعدادات جارية لاستلام ميناء للحاويات بطاقة سنوية تقدر بـ 02 مليون طن سنويا و يمتد على مساحة كيلومترين وعمق 19 متر، و هو ما يسمح مستقبلا للمزيد من البواخر العملاقة من الرسو بأمان وسلام".

و ضمن هذا السياق ، توقع بواب أن تساهم عمليات التوسعة و العصرنة داخل الميناء في رفع طاقة الثصدير خلال الأعوام المقبلة إلى حدود 12 مليون طن سنويا .

وعن نظرة المتعاملين الاقتصاديين للخدمات و التسهيلات التي تمنحها الموانئ المخصصة للتصدير ، تحدث طارق صمودي و هو متعامل اقتصادي في مجال الإسمنت من ولاية بسكرة على أهمية السرعة في الشحن و التحميل و المناولة للسفن و البواخر التي تتجاوز حمولتها 40 الى 50 ألف طن في مدة لا تتجاوز ال 03 أيام .وقال إنه يعتقد بأن نيل ثقة المتعاملين الاقتصاديين مرتبطة بمدى قدرة هذه الموانئ على احترام مثل هذه الآجال المعمول بها دوليا، باعتبارها عاملا حاسما في ازدهار سوق التبادلات.