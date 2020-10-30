زلزال تركيا: وفاة 12 شخصا و اصابة 419 آخرون

لقي 12 شخصا مصرعه و أصيب 419 أخرون ، اثر الزلزال الذي ضرب هذا الجمعة غرب تركيا في بحر "ايجه".

و أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تشكيل خلية أزمة في الوزارة جراء الزلزال الذي هز منطقة بحر "إيجه"، مخلفا أيضا قتيلان باليونان.

وتابعت الوزارة , في بيان لها أنه "تم تخصيص مروحيات وطائرات للمساعدة في عمليات الإنقاذ التي ما تزال متواصلة".

بدوره شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، على تسخير الحكومة كافة إمكانياتها لتضميد جراح أهالي "إزمير" "في أسرع وقت والتضامن معهم".

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن مواطنين ما يزالون عالقين تحت الأنقاض في منطقة "بايراكلي "التي تعتبر الأشد تعرضا لأضرار الزلزال الجديد مشيرة إلى أن مياه البحر غمرت بعض شوارع المدينة بسبب المد الذي حصل عقب الزلزال.

و قد شعر السكان بالزلزال في ولايات إسطنبول و "بورصة"، و "باليكسير"، و "جناق قلعة"،و "يالوفا"،و "أسكي شهير" و "كوتاهية" و"بيلاجيك" غرب البلاد.