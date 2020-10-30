﻿انتخاب ماغوفولي لفترة رئاسية ثانية في تنزانيا

فاز رئيس تنزانيا المنتهية ولايته جون ماغوفولي بالانتخابات الرئاسية التي جرت الاربعاء الماضي بنسبة 39ر84 بالمائة من الاصوات حسب النتائج التي أعلنتها مساء اليوم الجمعة اللجنة الانتخابية الوطنية .

و قال رئيس اللجنة سيميستوكل كيجاج ان جون ماغوفولي من حزب "شامبا شا مابيندوزي" (حزب الثورة), الحاكم "الذي تحصل على أغلبية الاصوات فاز بالانتخابات الرئاسية".

غير أن المعارضة رفضت الانتخابات بكاملها بدعوى حدوث تزويربالجملة .و تحصل المنافس الرئيسي لماغوفولي المحامي تيندو ليسو (52 سنة) مرشح حزب "شاديما "على 03ر13 بالمئة من الاصوات .أما بقية الاصوات فقد توزعت على المرشحسن ال13 الاخرين .

كما فاز حزب "شامبا شا مابيندوزي" بكل مقاعد البرلمان تقريبا (264 مقعد)في الانتخابات التشريعية التي جرت مع الانتخابات الرئاسية حسب النتائج الاخيرة التي نشرتها الجنة الانتخابية الوطنية .

وكان السيد ليسو قد رفض مسبقا أمس الخميس كل نتائج الانتخابات الرئاسية و التشريعية التي جرت في الجزء القاري و في ارخبيل زنجبار اللذان يشكلان جمهورية تنزانيا الموحدة .و قال السيد ليسو "لم تكن انتخابات " واصفا النتائج ب"غير الشرعية" .

و اضاف "التغيير الديمقراطي غير ممكن في تنزانيا"منددا بما اعتبره " تزوير انتخابي على نطاق واسع غير مسبوق "في البلاد.