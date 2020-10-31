تموين مطاحن السميد بالمادة الأولية مستمر خلال الفاتح من نوفمبر

أفاد الديوان الجزائري المهني للحبوب في بيان له أن عملية تموين المطاحن المتخصصة في إنتاج مادة السميد بالمادة الاولية ستتواصل هذا الاحد، المصادف للاحتفال بالفاتح من نوفمبر وذلك قصد ضمان وفرة هذا المنتوج الواسع الاستهلاك.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " يعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب بأن تموين المطاحن المنتجة لمادة السميد بالمادة الاولية متواصل يوم الفاتح نوفمبر (الاحد) ذكرى إندلاع ثورة التحرير".

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الاجراء يندرج في اطار "حرص الديوان على توفير مادة السميد في الأسواق في هكذا مناسبات التي تشهد استهلاكا مرتفعا".

يذكر ان الديوان الجزائري المهني للحبوب قد اتخذ ذات الاجراء خلال يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.