الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية بن عمر بوزغود في ذمة الله

توفي مساء أمس الاحد الصحفي السابق بوكالة الانباء الجزائرية بن عمر بوزغود بمستشفى القبة بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 82 سنة بعد صراع طويل مع المرض, حسب ما علم لدى عائلته.

و كان كل المسار المهني للراحل بن عمر بوزغود عميد الصحفيين الجزائريين بوكالة الانباء الجزائرية منذ 1963 حيث تولى منصب رئيس تحرير القسم الدولي. واشتغل أيضا كرئيس تحرير بالمكتب الجهوي لوأج بوهران ثم مراسل للوكالة في باريس سنة 1969 .

وسيوارى الفقيد الثرى اليوم الاثنين على الساعة 12 ساو 30 د بمقبرة بن عمر بالقبة بالجزائر العاصمة.