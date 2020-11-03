مجمع جيكا أفضل مُصنع للإسمنت في الجزائر في تصنيف البوابة الالكترونية أفريكا سيم

اختير المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" كأفضل مُصنع للإسمنت في الجزائر من طرف البوابة الإلكترونية " AfrikaCem" و ذلك في إطار جوائز 2020 التي تمنح لأحسن شركات انتاج وتصنيع الاسمنت, حسب ما افاد به هذا الثلاثاء بيان لوزارة الصناعة.

و اوضحت الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان اختيار مجمع جيكا جاء كثمرة لمجهوداته المتواصلة لضمان جودة إنتاج الإسمنت".

و اضاف ذات المصدر ان تصنيف البوابة الإلكترونية " أفريكا سيم" ارتكز ايضا على جهود المجمع العمومي المتعلقة بتعزيز علاقاته مع الزبائن و"القيام بعمليات تصدير رغم الظرف الاقتصادي الصعب بسبب الوضعية الصحية العالمية".

و ذكرت الوزارة بالتقنية الجديدة التي طورها المجمع وتتمثل في تشخيص الأفران ومراقبتها و صيانتها دون الاضطرار الى وقف الانتاج .

كما اشارت الى شروع المجمع مؤخرا في استغلال وتحويل الرخام.

و تُمنح جوائز "أفريكا سيم" للشركات و المتعاملين الناشطين في مجال صناعة الإسمنت في إفريقيا الذين أظهروا التميز في أسواقهم و مناطقهم ومجالاتهم.

يذكر ان مجمع "جيكا" ,الذي يعد رائد صناعة الإسمنت بالجزائر, يضم 23 فرعا متخصصا في عدة نشاطات منها إنتاج وتسويق الإسمنت والخرسانة الجاهزة للاستعمال والحصى والتركيب والصيانة الصناعية والمرافقة التقنية والتكوين.