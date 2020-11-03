تصفيات الكان: الاتحادية الزمبابوية ترفض اقتراح الفاف بخوض المباراتين بالجزائر

رفضت الاتحادية الزمبابوية لكرة القدم (زيفا اقتراح نظيرتها الجزائرية بإقامة المباراتين المزدوجتين بالجزائر والمقررتين يومي 12 و 16 نوفمبر الجاري لحساب الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021، حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء، الصحافة المحلية.

وصرح رئيس "الزيفا"، فلتون كامامبو ليومية هيرالد قائلا:" لقد اقترح الجزائريون لعب المباراتين على أرضهم، متعهدين بالتكفل بمصاريف الإقامة. لكننا رفضنا هذا الاقتراح. لا يمكننا بيع أرواحنا. أنظروا، الأجواء احتفالية بعد رفع العقوبة عن ملعبنا الوطني ".

وحسب الموقع المتخصص "يوكسر24-ز.و، تكون الفاف قد اقترحت على نظيرتها الزمبابوية التكفل بمصاريف تنقل وفد "المحاربين" الى الجزائر بالإضافة إلى مصاريف أخرى.

و جاء رفض "الزيفا" للمقترح الجزائري ناتجا عن رغبة اللعب داخل الديار بعد قرار الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم (الكاف) الرفع مؤقتا عقوبة اللعب داخل القواعد بسبب سوء ارضية ملاعب زمبابوي.

وأضاف الرجل الأول في الاتحادية الزمبابوية: " لقد اقترحنا بدورنا لعب المباراتين بالملعب الوطني للرياضات بهاراري، حيث سنتحمل تكاليف الإقامة، لكنهم رفضوا عرضنا".

ويستضيف المنتخب الجزائري نظيره الزيمبابوي يوم الخميس 12 نوفمبر بملعب "5 جويلية" بالجزائر (سا 30ر20) قبل التنقل إلى هاراري يوم الاثنين 16 نوفمبر (سا 00ر16 بتوقيت الجزائر).

وبعد الجولة الثانية للمجموعة الثامنة، تحتل الجزائر المركز الأول بمجموع 6 نقاط أمام على التوالي زيمبابوي (4 نقاط)، بوتسوانا (1 نقطة) و زامبيا (0 نقطة).

ويتأهل الأول والثاني عن المجموعة للمرحلة النهائية لكان-2021 بالكاميرون و التي تأجلت إلى يناير 2022 بسبب جائحة كورونا.