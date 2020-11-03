المدرب فايد بلال : التربص التحضيري لبطولة إفريقيا " قد يلغى" بسبب كوفيد-19

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة رجال، فايد بلال، الثلاثاء ان التربص التحضيري المقبل "للخضر" ، المقرر من 4 الى 10 نوفمبر بالجزائر العاصمة " قد يلغى" ، بسبب تسجيل العديد من الحالات الايجابية لكوفيد-19 ، ضمن المجموعة.

وصرح فايد لوكالة الأانباء الجزائرية قائلا: " نتائج تحاليل PCR التي تسلمناها امس الاثنين، كشفت عن أربع حالات ايجابية بكوفيد-19 ضمن المجموعة ويتعلق الامر بشخصي انا وثلاثة لاعبين.الان وبالنسبة للتربص المقرر ابتداء من الاربعاء ، ننتظر قرار الطاقم الطبي، المخول وحده بإلغاء او الابقاء على التربص ." وكان الخماسي الجزائري -الذي يحضر لتصفيات البطولة الافريقية - 2021 والدورة التأهيلية الاولى المقررة من 27 الى 29 نوفمبر بكيغالي ( رواندا)- سجل خمس حالات ايجابية بكوفيد-19 خلال تربص اواخر سبتمبر الماضي.

واضاف المدرب الوطني، " تدريباتنا تجرى بقاعة سطاوالي (الجزائر العاصمة) ونقتسمها مع منتخبات اقل من 18 سنة (ذكور واناث) والمجمع البترولي .

حتى وان احترمنا البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من فيروس كورونا، نحن معرضون كثيرا لخطر العدوى ." وعاد التقني الجزائري للحديث عن تنقل المنتخب الوطني الى كيغالي ، مشيرا الى انه لا يفصلنا الا شهر واحد عن انطلاق الدورة والهيئة الفدرالية لا تملك مخطط السفر الى العاصمة الرواندية.

وعلى الرغم من الصعوبات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا وغياب منافسين للمنتخب الوطني ، الا ان المدرب فايد، يأمل في استئناف التدريبات سريعا حتى تكون العناصر الوطنية جاهزة لتصفيات بطولة افريقيا- 2021 .

وتأهل الخماسي الجزائري الى تصفيات المسابقة القارية-2021، عقب فوزه على الرأس الاخضر خلال الدورة التمهيدية التي جرت في يناير الفارط بالجزائر.

ويخوض المنتخب الجزائري تصفيات امم افريقيا-2021 ضمن المجموعة الرابعة رفقة نيجيريا، مالي ورواندا.

وتقام الدورة الاولى من 27 الى 29 نوفمبر بكيغالي (رواندا) والثانية من 14 الى 17 فبراير 2021 بباماكو (مالي).