الوزير الأول عبد العزيز جراد يستقبل الوزير البرتغالي للشؤون الخارجية

استقبل الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة الوزير البرتغالي للشؤون الخارجية السيد أوغوستو سانتوس سيلفا الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر تدوم يوما واحدا

وبحسب بيان للوزارة الاولى فقد "استقبل الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء بقصر الحكومة أوغوستو سانتوس سيلفا، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية البرتغالية الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر".

وقد تركزت المباحثات حول سبل و وسائل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بالإضافة إلى تحضير الاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما الدورة السادسة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري - البرتغالي .

تندرج هذه الزيارة "في إطار مواصلة وتعميق روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر والبرتغال وفقا لأحكام وروح معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في الجزائر بتاريخ 8 جانفي 2005 ".

و ستشكل هذه الزيارة "فرصة للسيد صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية للنظر مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي في سبل ووسائل تعزيز الحوار السياسي الثنائي وتوسيع قواعد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

"كما ستكون القضايا الإقليمية والدولية الراهنة على جدول أعمال المحادثات لاسيما قضية الصحراء الغربية والأزمة الليبية والوضع في مالي ومنطقة الساحل وكذا القضايا المتوسطية" كما أضاف المصدر ذاته.