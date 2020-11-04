كتابة الدولة الامريكية تعرب عن تمنياتها بالشفاء التام والعاجل للرئيس تبون وتبرز عمق العلاقات بين البلدين

عبرت كتابة الدولة الأمريكية، على لسان الناطق الرسمي المساعد، السيد كايل بروان، عن تمنياتها بالشفاء التام والعاجل لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مبرزة عمق العلاقات بين البلدين وتطلع الحكومة الأمريكية الى مواصلة العمل مع رئيس الجمهورية وحكومته والشعب الجزائري، حسب ما أورده اليوم الاربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "أصدرت كتابة الدولة الأمريكية تصريحا صحفيا على لسان الناطق الرسمي المساعد، السيد كايل بروان، تمنى من خلاله الشفاء التام والعاجل للسيد رئيس الجمهورية، مبرزا عمق العلاقات الجزائرية الأمريكية وتطلع الحكومة الأمريكية لمواصلة العمل مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وحكومته والشعب الجزائري".

كما أصدر مستشار الأمن القومي الأمريكي، السيد روبرت أوريان، تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، ضمنها تمنيات الحكومة الأمريكية الخاصة بالشفاء العاجل للسيد رئيس الجمهورية، يضيف ذات البيان.