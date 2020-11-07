أعلنت قناة سي أن أن الأميركية اليوم السبت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وقالت الشبكة الأميركية إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على اكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي.

ويحتاج المرشح 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، للفوزبالانتخابات.

وشهدت انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد دونالد ترامب مساعيه القانونية للتأثيرعلى فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.