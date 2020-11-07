محمودي: النيران تأتي على 1216 هكتار من الغطاء الغابي في 9 ولايات عبر الوطن

أحصت المديرية العامة للغابات اتلاف النيران اكثر من 1200 هكتار في تسع ولايات عبر ولايات الوطن وذلك في حصيلة اولية حسب تصريح للمدير العام للمديرية العام للغابات ، علي محمودي ، ادلى به للقناة الاولى للاذاعة الوطنية اليوم السبت .

وقال السيد محمودي انه :" قمنا باحصاء 1216 هكتار جراء 50 حريقا الذين سجلوا يموي 6 و 7 من شهر نوفمبر الجاري ، اذسجلت مصالحنا بولاية تيبازة 500 هكتار غابات وفي ولاية الشلف 60 هكتار ووهران تم تسجيل 400 هكتار من بينها 100 هكتار غابات و 200 هكتار ادغال و 100 هكتار احراش .

كما تم تسجيل اتلاف 80 هكتار بسيدي بلعباس وكذا اتلاف 130 هكتار بولاية تلمسان و5 هكتارات بمستغانم و20 هكتار بعين تيموشنت وتيزي وزو 7 هكتارات تعرضت هي الاخرى للحرائق وخاتمتهت ولاية البليدة التي اتلفت الحرائق بها 14 هكتار جراء 9 حرائق ".

المصدر: الاذاعة الجزائرية