85 قتيلا حصيلة الاضطرابات في كوت ديفوار

أوقعت أعمال العنف في كوت ديفوار "85 قتيلا" منذ أغسطس في ساحل العاجل حسب وزير الإعلام الذي قال إن رئيسها الحسن وتارا الفائز بولاية ثالثة , سيلتقي الأربعاء بأبرز معارضيه الرئيس الاسبق هنري كونان بيديي.

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة سيدي تييموكو توريه إن حصيلة الاضطرابات السياسية التي أدت إلى مواجهات أهلية, خاصة في جنوب شرق ساحل العاج, بلغت "85 قتيلا".

وأشار إلى أن اللقاء بين وتارا وديديي سيتم مساء اليوم الأربعاء في ابيدجان .

واندلعت أعمال عنف في كوت ديفوار في أغسطس الماضي, بعد اعلان واتارا أن إصلاحا دستوريا يسمح له بالترشح مرة أخرى, وتجاوز الولايتين الرئاسيتين المحددتين للرئيس, ما أثار غضب المعارضة التي وصفت الخطوة بأنها "انقلاب انتخابي".

ورفض قادة المعارضة الانتخابات ودعوا إلى "انتقال مدني" للسلطة ما دفع الحزب الحاكم إلى التحذير من محاولات لإثارة اضطرابات.