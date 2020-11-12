تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2021: الجزائر تهزم زيمبابوي بثلاثية وتقترب من التأهل

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم، عروضه القوية في التصفيات المؤهلة لكاس إفريقيا للأمم 2021 بفضل الفوز الذي حققه أمام ضيفه منتخب زيمبابوي يوم الخميس بملعب 5 جويلية الأولمبي بنتيجة 3-1 في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة من التصفيات.

ويحمل فوز الجزائر التي تقترب من الظفر بتأشيرة التأهل إلى "كان 2021" إمضاء كل من بغداد بونجاح في الدقيقة 31 وسفيان فيغولي في الدقيقة 43 ورياض محرز في الدقيقة 67، أما المنافس فقد قلص النتيجة في الدقيقة 78 بواسطة تينوتيندا كاديويري.

وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متفوقا بنتيجة 2-0، وإفتتح مهاجم السد القطري، بغداد بونجاح باب التهديف للخضر في الدقيقة 31 من عمر المباراة، فبعد قذفة قوية من سفيان فيغولي من على مستوى منطقة العمليات، حارس مرمى زيمبابوي يرد الكرة لتجد بونجاح عند نقطة الجزاء وبسهولة يوقع الهدف الأول.

أما الإصابة الثانية فتحمل توقيع سفيان فيغولي في الدقيقة 43، فبعد فتحة من رياض محرز بالرجل اليسرى، فيغولي الذي كان في المكان المناسب يضيف الإصابة الثانية برأسية محكمة.

وعمق رياض محرز من جراح منتخب زيمبابوي في الدقيقة 67 بإضافة الهدف الثالث بعد عمل فردي سمح له على التوغل في منطقة العمليات وبطريقة رائعة يضع الكرة داخل الشباك.

وقلص المنافس النتيجة في الدقيقة 78 بعد توغل ناجح للمهاجم تينوتيندا كاديويري، ليجد نفسه وجها لوجه مع مبولحي هذا الأخير يعجز عن التصدي للكرة.

وأجرى الناخب الوطني جمال بلماضي بعض التغيرات على التشكيلة الأساسية، بإقحامه للاعب محمد رضا حلايمية في مكان يوسف عطال المصاب بكورونا ومهدي طاهرات مكان جمال بلعمري الغير جاهز بدنيا، كما فضل بلماضي مهدي عبيد على عدلان قديورة في وسط الميدان.

وكان المنتخب الجزائري في هذه المقابلة، محروما من خدمات المدافعين يوسف عطال المصاب بفيروس كورونا، ومحمد فارس الذي تضاربت الأنباء عن أسباب غيابه، كما سجل ياسين براهيمي هداف الريان القطري، عودته إلى التشكيل الأساسي، إلى جانب رامي بن سبعيني مدافع بروسيا مونشنجلادباخ، رغم التحاقه، متؤخرا بتربص "الخضر" كما منح بلماضي الفرصة للمهاجم الجديد لنادي نيم الفرنسي، كريم عريبي، الذي لعب أول مباراة رسمية له بألوان المنتخب الوطني.

وبعد بدايته القوية في مشوار التصفيات، من خلال سحقه لمنتخب زامبيا بالبليدة بنتيجة 5-0، واجتيازه عقبة بوتسوانا بغابورون بنتيجة 1-0، وفوزه على زيمبابوي بملعب 5 جويلية الأولمبي بنتيجة 3-0 سيكون المنتخب الوطني، حريصا كل الحرص على مد خطوة إضافية في هذه التصفيات، عند التنقل إلى هاراري لمواجهة "المحاربين" يوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري على الساعة 16:00 بتوقيت الجزائر، لحساب الجولة الرابعة.

وبعد خوض الجولة الثالثة، تتصدر الجزائر المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، فيما تأتي زيمبابوي في الصف الثاني ب4 نقاط، ثم منتخب زامبيا بثلاثة نقاط أما بوتسوانا فتتذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية التي كانت مبرمجة في 2021 بالكاميرون والمؤجلة إلى 2022 بسبب جائحة كورونا.

وضعية المجموعة الثامنة من تصفيات كأس افريقيا للأمم 2021 في كرة القدم بعد إجراء بعد إجراء الجولة الثالثة:

النتائج:

زامبيا- بوتسوانا 2-1

الجزائر- زيمبابوي 3-1

الترتيب:

الفرق نقاط لعب

1- الجزائر 9 3

2- زيمبابوي 4 3

3- زامبيا 3 3

4- بوتسوانا 1 3

المقابلات المتبقية:

الجولة الرابعة (من 15 الي 17 نوفمبر):

زيمبابوي- الجزائر

بوتسوانا- زامبيا

الجولة الخامسة والسادسة (من 22 الي 30 مارس 2021):

زامبيا- الجزائر

بوتسوانا- زيمبابوي

زيمبابوي- زامبيا

الجزائر- بوتسوانا