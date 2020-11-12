تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2021: فوز زامبيا على بوتسوانا 2-1

فاز منتخب زامبيا على نضيره البوتسواني بنتيجة 2-1، هذا الخميس في الملعب الوطني للأبطال "لوساكا" برسم الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة من تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2021 المؤجلة إلي 2022 بسبب جائحة كورونا.

وسجل اهداف المباراة كل من توميسونغ اوربوي في الدقيقة 45، وكولينس سيكومبي في الدقيقة 66 لصالح زامبيا.

وامضى الهدف الوحيد لمنتخب بوتسوانا الذي يدربه الجزائري عادل عمروش اللاعب اينوك مويبو في الدقيقة (45+1).

وبفضل هذا الفوز الاول في التصفيات يرتقي المنتخب الزامبي للمركز الثالث برصيد 3 نقاط فيما يتراجع منتخب بوتسوانا للمرتبة الرابعة والأخيرة بنقطة واحدة.

ولحساب نفس المجموعة يستضيف المنتخب الجزائر الذي برصيده 6 نقاط نظيره الزيمبابوي سهرة الخميس بداية من الساعة 20:00 بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة.

يذكر ان الأول والثاني عن المجموعة يتأهلان لنهائيات كاس افريقيا للأمم 2021 بالكاميرون.