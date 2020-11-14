صلاة الاستسقاء عبر مساجد الوطن هذا السبت

تقام هذا السبت صلاة الاستفتاء عبر مساجد الوطن نظرا لتأخر تساقط الأمطار،و يشرع في الصلاة ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا مع أمكانية تكرارها متى دعت الحاجة لذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية عبر كامل الولايات.

و شددت وزراة الئؤون الدينية و الأوقاف في بيان لها على ضرورة احترام التدابير الوقائية من جائحة كورونا أثناء تأدية الصلاة.

بدورها مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف لولاية البليدة حددت قائمة المساجد المعنية بصلاة الاستسقاء،و في تسجيل للقناة الأولى أكد مديرها كمال بلحسن أن المساجد المحددة بلغ عددها 94 من أصل 186 مسجد.

كما شدد بلحسن على ضرورة التقيد بالبرتوكول الصحي المعمول به في المساجد منذ استئناف الصلاوات الخمس.

و كانت قد دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة إلى إقامة صلاة الاستسقاء نظرا لتأخر سقوط الأمطار, وذلك يوم السبت ابتداء من الساعة التاسعة صباحا, مع إمكانية تكرارها متى دعت الحاجة لذلك, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن الوزارة "أصدرت تعليمة إلى السادة مديري الشؤون الدينية والأوقاف عبر كل ولايات الوطن ومن خلالهم إلى السادة الأئمة, تدعوهم فيها إلى إقامة صلاة الاستسقاء نظرا لتأخر سقوط الأمطار, وذلك يوم السبت 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق ل 14 نوفمبر 2020, ابتداء من الساعة التاسعة (9:00) صباحا, مع إمكانية تكرارها متى دعت الحاجة إلى ذلك في الوقت الذي يختاره السادة المديرون, وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية, مع موافاة الوزارة بتاريخ إقامتها متى تم اللجوء إلى تكرارها".

وفي ذات السياق, دعت الوزارة الأئمة من خلال التعليمة إلى "الحديث في خطبهم وتوجيهاتهم عن ترسيخ ثقافة ترشيد استعمال المياه والمحافظة على الثروة الغابية باعتبارهما عاملا مهما في الإنتاج والتنمية, لاسيما عقب الحرائق الأخيرة التي مست بعض ولايات الوطن".

وشددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف -يضيف البيان- على "ضرورة احترام التدابير الوقائية من فيروس (كوفيد-19) والالتزام بها أثناء أداء صلاة الاستسقاء".