الرئيس تبون ينهي بروتوكول العلاج الموصى به

15/11/2020 - 15:27

أكد الفريق الطبي المرافق لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتواجد في مستشفى ألماني متخصص، أن الرئيس تبون "أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البرتوكول"، حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باطلاع الرأي العام على تطور حالته الصحية، يؤكد الفريق الطبي المرافق له أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البرتوكول".

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الجزائر, سياسة

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