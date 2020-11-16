المجلس الشعبي الوطني : لجنة المالية و الميزانية تدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2021

عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاحد، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2021 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها، حسبما افاد به بيان للمجلس.

وجرى هذا الاجتماع برئاسة احمد زغدار، رئيس اللجنة بحضور كل من وزير المالية السيد أيمن عبد الرحمان و وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار، يضيف نفس المصدر.

وقال عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني طواهرية الملياني عبدالباقي إن هذا المشروع قدم حلولا ايجابية على غرار تقليص الميزانيات وترشيدها .

فيما دعت اسماء مرواني عضو لجنة المالية الى ايجاد اليات كفيلة بالاهتمام بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، واعفائها من الضرائب .

يذكر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة المالية، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 نوفمبر 17 تعديلا من أصل 22 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.