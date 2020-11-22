رواية "هل تسمع من الجبال" للكاتبة ميساء باي تترجم إلى اللغة الإيطالية

ستصدر قريبا رواية "هل تسمع من الجبال" للأديبة ميساء باي باللغة الإيطالية والتي قامت بترجمتها باربرا سوموفيغو، حسبما علم من دار البرزخ للنشر.

و تحكي رواية هل تسمع من الجبال "entendez vous dans les montagnes " التي صدرت سنة 2002 عن دور النشر البرزخ في الجزائر و "Aube" في فرنسا و "Astarte" في ايطاليا قصة لقاء جندي سابق في جيش الاستعمار الفرنسي و فتاة شابة خلال سفرهما على متن القطار حيث ستتمكن خلالها من الحديث لأول مرة بكل حرية عن والدها الذي لفظ أنفاسه تحت التعذيب سنة 1957.

وتقول ميساء في رواية ''هل تسمع من الجبال'' التي ترجمها الأستاذ محمد ساري من الفرنسية إلى اللغة العربية، بأنها رواية اقتبست عنوانها من الأنشودة الوطنية ''من جبالنا'' وهي تعبر من عنوانها عن نفسها-كما قالت- فهي رواية تتطرق في مضمونها إلى موضوع الثورة الجزائرية والقصة يمكن أن أقول بأنها السيرة الذاتية لوالدي، حيث كتبت فيها عن البطل الذي توفي جراء العذاب في سجون المحتل، وأنا جد فخورة -كما ذكرت الكاتبة- بهذا العمل الروائي لأنني قلت فيه كل ما أريد وسردت فيه الحقائق بلغة المستعمر لكي يعلم الفرنسيون ما يجهلونه عن أجدادهم الذين جعلوا مني فتاة يتيمة بعدما زهقوا روح والدي، وقد تم تحويل هذا العمل الروائي إلى عمل مسرحي تم تقديمه سنة 2003 على خشبة المسرح.

الروائية ميساء باي من مواليد سنة 1950 بقصر البخاري ولاية المدية، صدر لها أول عمل في سنة 1996 بعنوان "في البدء كان البحر" قبل أن تصدر رواية "تلك الفتاة" و التي تبعتها سلسلة من الأعمال منها "لأن قلبي قد مات" التي حازت على جائزة إفريقيا المتوسطية سنة 2010 و "حيزية" سنة 2015 و"لا يوجد صوت آخر" في 2018.

و ألفت الكاتبة مجموعة قصصية "قصص من الجزائر" (1998) و"ظل ليل الياسمين" (2004) إضافة إلى مسرحيات "و كأنها ترقص" و "هذه وتلك".