وهران : القضاء يأمر بتشريح جثة المتوفي داخل مقر للأمن الحضري

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بوهران، مصلحة الطب الشرعي المختصة إقليميا بالقيام بتشريح جثة شخص توفي مساء أمس السبت بمقر الأمن الحضري 15، حسبما أفاد به مساء هذا الأحد بيان لنيابة الجمهورية لذات الهيئة القضائية.

وذكر البيان الصحفي غداة الواقعة أن وكيل الجمهورية "قد أعطى تعليمات برفع جثة الشخص المتوفي، وقد تم تحرير أمر إلى مصلحة الطب الشرعي من أجل تشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة بدقة".

وحسب نفس المصدر فانه بتاريخ 21 نوفمبر الجاري تعرض شخص للاعتداء بواسطة سلاح أبيض بعدة طعنات على مستوى الصدر والظهر، ليتم فتح تحقيق في القضية من طرف مصالح الأمن الحضري الخامس عشر، حيث تم على اثر ذلك توقيف المشتبه فيه.

وأضاف أنه "بعد التحقيق مع الشخص الموقوف تم إخضاعه لإجراء التوقيف تحت النظر"، موضحا أنه "وبعد مهلة تبين أنه مغمى عليه وملقى على الأرض ليتم إخطار وكيل الجمهورية والاتصال بمصالح الحماية المدنية والطبيب الشرعي اللذين بعد معاينتهم للمعني أكدوا وفاته".

وأشار البيان أيضا أن وكيل الجمهورية قد تنقل إلى عين المكان أين أمر برفع الجثة وتشريحها وفتح تحقيق في ملابسات وظروف هذه القضية مبرزا في هذا الصدد بأن "التحقيق سيكون في كامل الشفافية وفي إطار قوانين الجمهورية".