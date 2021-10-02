وهران: إجراء المرحلة النهائية للمسابقة الولائية لحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي

أجريت هذا السبت بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس بوهران المرحلة النهائية للمسابقة الولائية لحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وذلك في إطار النشاطات الدينية والثقافية الخاصة بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا الموسم.

وشارك في المسابقة النهائية التي تنظمها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف 87 متنافسا منهم 23 في الحديث النبوي الشريف تأهلوا في تصفيات الدوائر عبر تراب الولاية، حسبما علم من المنظمين.

وقد عرفت هذه المسابقة التي انطلقت في منتصف شهر سبتمبر الماضي مشاركة 250 متنافسا عبر الولاية في عدة فروع، منها فئة 60 حزبا لكبار الحفظة وفئة 60 حزبا لصغار الحفظة وفئة 45 حزبا وفئة 30 حزبا وفئة حفظة الحديث النبوي الشريف لأقل من 15 سنة.

وأشرفت على تقييم المتنافسين لجنة تحكيم مشكلة من أساتذة من هيئة الإقراء التابعة لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف.

وسيتم تكريم الفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى في كل فرع بجوائز "قيمة" ليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.