المحترف الأول / الجولة الأولى: لقاء القمة اتحاد الجزائر - وفاق سطيف السبت المقبل

برمج لقاء القمة بين اتحاد الجزائر ووفاق سطيف ضمن فعاليات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى، يوم السبت المقبل بملعب عمر حمادي (الساعة 00ر16)، حسب البرنامج الذي نشرته الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وستفتح هذه الجولة لحساب الموسم الكروي 2020-2021 يوم الجمعة بإجراء أربعة لقاءات كما برمجت أربعة لقاءات أخرى يوم السبت في الوقت الذي أجلت فيه مباراتي إتحاد بلعباس - مولودية الجزائر وجمعية عين مليلة - شباب بلوزداد بسبب مشاركة أندية العاصمة في المنافسات الافريقية مطلع الأسبوع القادم.

وتم الكشف عن برنامج شهر ديسمبر أي من الجولة الثانية إلى غاية الجولة السادسة.

ومعلوم أن كل مباريات الموسم تجرى دون جمهور وذلك من أجل تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا المستجد.

برنامج الجولة الأولى:

الجمعة 27 نوفمبر:

شباب قسنطينة - وداد تلمسان (30ر14)

نصر حسين داي - مولودية وهران (30ر14)

سريع غليزان - نادي بارادو (00ر15)

شبيبة القبائل - أهلي برج بوعريريج (00ر16)

السبت 28 نوفمبر:

أولمبي المدية - شبيبة الساورة (30ر14)

نجم مقرة - أولمبي الشلف (30ر14)

اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة (00ر15)

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف (00ر16)

مباريات مؤجلة:

إتحاد بلعباس - مولودية الجزائر

جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد

برنامج شهر ديسمبر:

الجولة الثانية: 4 و 5 ديسمبر

الجولة الثالثة: 11 و 12 ديسمبر

الجولة الرابعة: 18 ديسمبر

الجولة الخامسة: 22 ديسمبر

الجولة السادسة: 26 ديسمبر.