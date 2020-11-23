وزير الاتصال الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله اليوم الاثنين وزير الاتصال الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة عن عمر ناهز 65 سنة إثر مرض عضال حسبما علم من أقربائه.

وشغل الفقيد الذي هو من مواليد 19 أبريل 1955 بجيجل منصب وزير الاتصال والناطق باسم الحكومة سنة 2007 و وزيرا منتدبا مكلفا بالمدينة سنة 2006.

كما كان الراحل نائبا بالمجاس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني (1997-2002) وأمينا عاما للإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية في الفترة (1986-1999)، كما مارس مهنة أستاذ في التعليم العالي بجامعة قسنطينة في الفترة (1977-1986).

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر بمقبرة قاريدي بالقبة الجزائر العاصمة.