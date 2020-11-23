﻿تنظيم أيام القصبة المسرحية قريبا بالمسرح الوطني الجزائري

سيحتضن المسرح الوطني الجزائري، محي الدين باشطرزي قريبا تظاهرة سنوية جديدة مخصصة للفن الرابع تحت عنوان "أيام القصبة المسرحية"، حسبما أعلنه اليوم الاثنين، المدير العام للمسرح محمد يحياوي.

وسيتم تنظيم هذه التظاهرة من قبل المسرح الوطني وبلدية القصبة بمشاركة المسارح الجهوية والتعاونيات وضيوف مغاربة ما إن تسمح الظروف الصحية بذلك.

وفي تصريح له بمناسبة امضاء اتفاقية شراكة بين المسرح الوطني الجزائري و المجلس الشعبي البلدي للقصبة، أكد السيد يحياوي أن هذا المشروع "جاء نتيجة لما قدمه ابناء القصبة للمسرح الجزائري".

علاوة على هذه الايام المسرحية ستسمح الاتفاقية الموقعة للمجلس البلدي باستغلال فضاءات المسرح الوطني من اجل تنظيم الاحتفالات خلال الاعياد الوطنية والدينية إضافة إلى إحياء يوم القصبة (23 فبراير).

كما يمكن لبلدية القصبة كذلك استغلال الساحة المقابلة للمسرح الوطني لتنظيم المعارض والأحداث الثقافية والفنية.

ويمكن للمؤسسات التربوية وقسم الكشافة للقصبة الاستفادة من تخفيضات على حقوق الدخول للمسرح في إطار هذه الاتفاقية.