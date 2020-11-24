ميهوبي للإذاعة: 40إلى 55 بالمئة نسبة امتلاء السدود ومخطط إستعجالي لمواجهة شح الموارد المائية

كشف الأمين العام لوزارة الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، أن نسبة امتلاء السدود تتراوح بين 40 و 55 بالمائة، مشيرا إلى أن المخطط الإستعجالي لمواجهة شح الموارد المائية سيعتمد على المياه الجوفية.

وأوضح ميهوبي، في تصريح للقناة الأولى، أن هذا المخطط يعتمد على التحويلات من سد لآخر عند الضرورة مع تغطية النقص أو العجز في التزويد بمياه الشرب عن طريق حفر آبار جديدة على مستوى عدة مناطق من الوطن.

وأضاف أن تسهيلات ستمنح للفلاحين لحفر الآبار مع امكانية اللجوء إلى المياه المستعملة المطهرة ، وذلك من أجل ضمان تزويد الأراضي الفلاحية بمياه السقي.